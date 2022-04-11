Yeni Need for Speed oyunu geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu - Son Dakika
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Yeni Need for Speed oyunu geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu

11.04.2022 08:50
Yeni Need for Speed oyunu geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu

İngiltere merkezli oyun geliştiricisi Criterion'un geçen yılın başında Battlefield 2042'nin geliştirilmesine yardımcı olurken ertelenen yeni Need for Speed oyununun, PlayStation 5 e Xbox Series X/S konsollarına özel olacağını bildirdi.

En son 2019 yılında Need for Speed oyunu çıkaran EA, yeni NFS oyunu içi tarih verdi. Geliştirilmekte olan yeni popüler yarış oyununun geliştiriciliğini ise Criterion'ın üstlendiği bildirildi.

YIL SONUNA DOĞRU ÇIKIŞ YAPACAK

Criterion'un geliştirmekte olduğu yeni Need for Speed oyunu için çıkış tarihi verildi. İlk olarak 2020'de duyurulan oyunun Kasım 2022 tarihinde çıkış yapması planlanıyor.

YENİ NESİL KONSOLLARA ÖZEL

Jeff Grub, geliştirilmekte olan yeni Need for Speed oyunun ise sadece yeni nesil konsollara çıkacağını bildirdi. Çıkış yapacak olan yeni oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinden vazgeçildiğinin ve sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacağı söylendi.

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Kasım ayında çıkış yapacak yeni oyun ile NFS serisinin açlığını çeken hayranlarını memnun edecek olsa da, Criterion'un Battlefield 2042'deki performansından sonra aynı etkiyi de NFS üzerinde bırakacağından endişelenmeye başlanıldı.

Yeni Need for Speed oyunu geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu
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Son Dakika Gamegar Yeni Need for Speed oyunu geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu - Son Dakika


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