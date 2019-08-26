Son Dakika Haberleri: 'yeni nesil abiye' koleksiyonu satışta
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'yeni nesil abiye' koleksiyonu satışta

1 saat önce

KLASİK abiyelere bir alternatif olma hedefi ile yola çıkan ve tül konseptiyle hazırlanan 'Yeni Nesil Abiye' koleksiyonu moda severlerle buluştu.

'yeni nesil abiye' koleksiyonu satışta, System.String[]
KLASİK abiyelere bir alternatif olma hedefi ile yola çıkan ve tül konseptiyle hazırlanan 'Yeni Nesil Abiye' koleksiyonu moda severlerle buluştu. Morhipo.com ve İstanbul Moda Akademisi işbirliğiyle, Agenda markası altında satışa sunulan bu yeni koleksiyonda asimetrik kesimler öne çıkıyor.

Morhipo.com, İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle yeni nesil abiye koleksiyonunu müşterileriyle buluşturuyor. İMA öğrencilerinin hazırladıkları tasarımlar arasından seçilen koleksiyon, Morhipo.com'un özel markası Agenda altında satışa sunuluyor.

Bu sezonun öne çıkan trendlerinden tülü değişik formlarda kullanan İMA tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonda, asimetrik kesimler ve parıldayan kumaşlar öne çıkıyor. Koleksiyon, farklı parçalarla kombinlenebilecek body suit ve asimetrik bir etek, tülün farklı halleriyle yaratılan mini bir elbise, yıldızlarla bezenmiş uzun elbise, kat kat tüllü midi boy bir elbise ile dore uzun ve şık bir elbiseden oluşuyor. Her stile uygun olabilecek elbiseler, rock-chic konseptiyle botlar, tişörtler ve takılarla kombinlenebileceği gibi, topuklu ayakkabı ve clutchlarla romantik stilde de kullanılabiliyor.
İrem Kotan, Nuray Çavuşoğlu, Sevilay Yıldırım, Sevgi Yıldırım ve Sümeyye Kaçmaz imzalı koleksiyonda yer alan elbiseler, davetler ve partilerin yanı sıra günlük hayatta da kullanıma uygun olması ile ön plana çıkıyor.

ÜRÜN VE MODEL DESTEĞİ

Morhipo.com, moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek profesyonellerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'nin en yetkin moda okullarından biri olan İMA'ya altı yıldır ürün ve model desteği veriyor. İşbirliği kapsamında İMA'nın yılda iki dönem yaptığı styling ve moda editörlüğü eğitimleri için, kadın ve erkek trendlerini belirleyerek model ve ürün desteği sunuyor. İMA eğitmenleri arasında moda editörleri Yaprak Gerçek ve Tuba Ansen bulunuyor.


İstanbul, Moda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:06 Kaynak: DHA
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