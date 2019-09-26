Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor
1 saat önce
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:40
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