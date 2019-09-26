Son Dakika Haberleri: Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor

1 saat önce

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi.

Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor, System.String[]

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-CALL teknolojisini sunmaya hazırız" dedi.

Türk Telekom, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni nesil araçlarda e-CALL devri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]