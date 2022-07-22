Yeni nesil asayiş ve emniyet botu: ASBOT KN35 - Son Dakika
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Yeni nesil asayiş ve emniyet botu: ASBOT KN35

22.07.2022 12:31
Yeni nesil asayiş ve emniyet botu: ASBOT KN35

Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ve devriye çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ASFAT yükleniciliğinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN35'in 6 ve 7'ncisi teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ve devriye çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ASFAT yükleniciliğinde tasarım ve inşası gerçekleştirilen yeni nesil asayiş ve emniyet botu ASBOT KN35'in 6 ve 7'ncisi teslim edildi.

Projenin tasarım ve imalatı ASFAT tarafından yüzde 100 oranında yerli tasarım ve üretimle gerçekleştirilen ASBOT KN35 projesi çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına toplam 10 adet ASBOT teslim edilecek. İzmir'de üretilen ASBOT KN35'in 6 ve 7'ncisi teslim edildi.

Testlerden tam not aldı

ASBOT KN35, yüksek süratlerdeki manevra kabiliyeti ve yüksek denizcilik özelliği ile yapılan testlerden tam not aldı. 10.2 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğindeki ASBOT, çift stepli kayıcı gövde yapısına sahip. Gelişmiş kompozitten vakum infüzyon teknolojisi ile üretilen ve Türk Loydu klaslı olan ASBOT tam yolda iken, tam iskele ve tam sancak dönüşü yapabilecek şekilde tasarlandı. Jandarmanın ihtiyaçları gözetilerek göl, akarsu ve denizlerde çalışabilecek şekilde dizayn edilen ASBOT, 2 adet 250 beygir outboard motor ile 40 'knot'a kadar sürate çıkabiliyor. Botun tekne yapısının klasik üretim/inşa yöntemlerinden farklı olarak modern bir üretim tekniği olan stepli tekne dizaynıyla inşa edilmiş olması, yüksek sürat sağladığı gibi ve bu süratlerdeki stabil seyir sağlıyor. ASBOT; azami hızda 80, iktisadi süratte ise 120 deniz mili seyir sığası kapasitesi ile istenen harekat isterlerini kendi görev yarıçapında rahatlıkla karşılayabiliyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Denizcilik, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni nesil asayiş ve emniyet botu: ASBOT KN35 - Son Dakika

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