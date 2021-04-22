Yeni nesil Battlefield oyununa hazır mısınız? - Son Dakika

Yeni nesil Battlefield oyununa hazır mısınız?

Yeni nesil Battlefield oyununa hazır mısınız?
Son Güncelleme: 22.04.2021 22:43

Devasa bir kaosa ve sarsıcı savaşlara hazır olun.

2021, DICE için önemli bir yıl olacağa benziyor. Şirket yeni bir Battlefield oyununu ve Mobil Battlefield'i yakında duyuracaklarını söyledi.

"Herkesin bu yıl Battlefield 'ı bekleyen gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi beklediğini biliyorum ve önümüzdeki aylarda ÇOK şey paylaşacağımızın sözünü verebilirim. Yeni nesil Battlefield 'ı duyurmadan önce hazırlık yapmaya devam ediyoruz ve bunu hepinize göstermek için sabırsızlanıyoruz.

Öncelikle bu Yılbaşı dönemi için konsol ve PC oyunu üzerinde bugüne kadarki en büyük Battlefield geliştirme ekibiyle birlikte büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Öte yandan mobil cihazlar hakkında çok heyecan verici bir gelişme sizi bekliyor!"

– Oskar Gabrielson, DICE Genel Müdürü

DICE, Electronic Arts'ın geliştirme stüdyolarıyla, bugüne kadar çalışmış olan en büyük ekiple yeni bir Battlefield oyunu üzerinde çalışıyor. "Dudak uçuklatacak bir deneyim olacak" kelimelerini kullanan Gabrielson, şu anda oyunun test aşamasında olduğunu belirtti.

Oyun şuanda henüz düzenleme ve dengeleme aşamasında. Gabrielson "Topyekün savaş. Çılgın, beklenmeyen anlar. Çığır açan yıkım. Her zamankinden daha fazla oyuncu ve daha büyük bir kaos ile devasa savaşlar." açıklamasıyla oyunun önceki oyunlardan daha fazla kişi ile oynanacağına ipucu verdi. Görünüşe göre yeni Battlefield oyununda kendimizi büyük bir çatışmanın ortasında bulacağız. Söylentilere göre yeni oyunda 128 oyunculu bir harita olacak. Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında oyunun bir battle royal moduna sahip olabileceği yer alıyor.

Açıklamaya göre oyun 2021'in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak.

2022'de Yeni Bir Battlefield Mobil oyunu geliyor!

Industrial Toys şirketinin ortaklığı ile geliştirilecek olan yeni Battlefield Mobil oyunu 2022'de telefon ve tabletlere çıkacak. Bu oyun PC ve konsol Battlefield oyunlarından bağımsız, mobil platforma özel olarak tasarlanan bir oyun olacak ve "Her yerde Battlefield oynamak" fikrini gerçekleştirecek.

Önümüzdeki yıl lansmanı yapılacak mobil oyunun şu an test aşamasına yeni gireceğini açıklayan şirket, yeni ayrıntıları yakında açıklayacağını söyledi.

Kaynak: Playerbros

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