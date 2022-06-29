Yeni nesil belediyecilik: "BADİ" - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni nesil belediyecilik: "BADİ"

29.06.2022 15:57

Yeni nesil belediyecilik: "BADİ" Bu belediye hizmetlerini dijital ortama taşıdı Kocaeli'de Başiskele Belediyesi, hizmetlerini dijital ortama taşıdı.

Yeni nesil belediyecilik: "BADİ"

Bu belediye hizmetlerini dijital ortama taşıdı

KOCAELİ - Kocaeli'de Başiskele Belediyesi, hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Başiskele Dijital ismi verilen sistem, imar ve yapı ruhsat işlerinden yazı işlerine, halkla ilişkilerden akıllı şehir otomasyonlarına kadar birçok hizmeti içinde barındırıyor.

Başiskele Belediyesi, birçok hizmetini dijital ortama taşıdı. "Başiskele Dijital (BADİ)" ile imar ve yapı ruhsat işlerinden yazı işlerine, halkla ilişkilerden akıllı şehir otomasyonlarına kadar birçok hizmet dijital ortamdan yapılabilecek. Projenin tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Heyecan içerisindeyim"

Programda konuşan Başkan Özlü, "21. yüzyılın dijital çağında teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte büyük veri siber sistemler, yapay zeka, robotlar ve sanal gerçeklik gibi gelişmeler dijital dönüşüm sürecini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu değişim e-hizmetler konusunda yeni ufuklar açıyor, hizmet kalitesinin artmasını sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşın hizmete daha kolay erişmesini sağlarken, hizmet maliyetlerinin düşmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün burada aylardır ekibimizle tasarladığımız dijital dönüşüm modelini sizlerle paylaşıyor olmanın heyecanı içerisindeyim" dedi.

"Dijital dünya, dijital teknoloji üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor"

Özlü, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dijital dönüşüm ofisi kurulmuş, dijital dönüşüm stratejisi belirlenerek, bir devlet politikası haline getirilmiştir. Dijital dünya, dijital teknoloji üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere düşen görev kendi kurumlarımızı, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi bu kaçınılmaz geleceğe doğru en güvenli şekilde hazırlamaktır. Artık teknolojinin bu denli, hayatımıza girmesiyle bilgi ve aklın yönettiği bir dünyadayız. Bu yüzden emek yoğun alın terinden, emek yoğun akıl terine doğru bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşüme kayıtsız kalmak, alın terine de, akıl terine de haksızlık olur. Bu sebeple bugünün gençleri yarının sahipleri için dijital dönüşümü başlatıyoruz. Belediyemizin iş yapış şeklini, dijital teknolojileri en üst düzey kullanarak, vatandaş odaklı yeni bir sisteme dönüştürüyoruz. İstikrarlı çözümleriyle, sezgiye dayalı sübjektifliği, veriye dayalı objektif karar verme sistemleri kuruyor, performansa dayalı ölçülebilir analiz edebilen çalışma modelleri oluşturuyoruz."

Dijital Dönüşüm projesine "BADİ" ismini verildiğini ifade eden Özlü, "Arkadaşlar buna bir isim koymuşlar 'BADİ' yani Başiskele Dijital. Askerde badi yaparlar. Erler birbirlerine yardımcı olurlar, iki kişiyi birbirine zimmetlerler. Biz badiyi size yardımcı olsun diye geliştirdik" sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak
Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni nesil belediyecilik: 'BADİ' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni nesil belediyecilik: "BADİ" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement