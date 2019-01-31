Yeni Nesil Belediyecilikte Dünyada İlk Adım Kadıköy'den

İpekyolu kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Başvuru Sahipliğini Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği'nin yaptığıHemşeri, boy, aşiret Derneklerinin Kurumsal İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi ,Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitim destek sözleşmesi

İmaz törenine Gaziantep Kent Konseyi Hemşeri Dernekleri Çalışma Grubunda yer alan Hemşeri Dernekleri ve boy aşiret dernekleri Kızıklılar Kültür,Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Bağcı, Musabeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Huzeyfe Durmaz , HazeleKültür ve Dayanışma Dermeği Başkanı Selahattin Demir, Burç Yöresi kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Küçük, Siirt Pervarililer Derneği temsilcisi Davut Akbulat ,Sivil Toplumu Destekleme ve Kalkındırma Derneği Temsilcileri katıldılar.

Hemşeri, boy, aşiret Derneklerinin Kurumsal İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi ,Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi Kamu ve STK lar arasında işbirliğinin sağlaması ve Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında eğitim süreçleri, projelendirme çalışmaları konusundaki eğitim semineri 6 gün sürecek.