Son Dakika Haberleri: Yeni nesil belediyecilikte ilk adım Kadıköy'den

Yeni nesil belediyecilikte ilk adım Kadıköy'den

32 dakika önce

Kadıköy Belediyesi bir ilke daha imza attı.

Yeni nesil belediyecilikte ilk adım Kadıköy'den, System.String[]
Kadıköy Belediyesi bir ilke daha imza attı. Kadıköy, kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen "Entegre Rapor" uygulamasını devreye sokan dünyada ilk belediye oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Ekonomi
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