Yeni nesil belediyecilikte ilk adım Kadıköy'den
32 dakika önce
Kadıköy Belediyesi bir ilke daha imza attı.
Kadıköy Belediyesi bir ilke daha imza attı. Kadıköy, kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen "Entegre Rapor" uygulamasını devreye sokan dünyada ilk belediye oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07
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