Yeni Nesil Cilt Bakımı Hydrafacial - Son Dakika

Hydrafacial, Türkiye'de ve dünyada en sık tercih edilen profesyonel cilt bakımı uygulamalarının başında geliyor. İsminden de anlaşılacağı üzere cildin başlıca gereksinimi nem, bu sistemin ana unsuru. Hem rutin cilt bakımı hem de yaşlanma karşıtı koruma amaçlı kullanılan Hydrafacial, Amerikan Dermatoloji Derneği (FDA) tarafından onaylanmış, son derece güvenli ve bol ödüllü bir cihazlı bakım sistemi.

Peki, popüler cilt bakımı uygulaması Hydrafacial tam olarak nedir? Neden yeni jenerasyon cilt bakımı olarak nitelendiriliyor, nasıl etki ediyor? Hydrafacial cilt bakımının ne gibi faydaları var ve klasik yüz bakımından farkı ne? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizin için bir araya getirdik.

Hydrafacial Nedir?

Düzenli cilt bakımı, sağlıklı bir cildin olmazsa olmazlarından. Genç kalmanın sırrı ise cildin nefes almasını sağlamak diyebiliriz. Gözeneklerin tıkanmaması ve sebum dengesinin korunması, bu yüzden çok önemli.

Güzellik uzmanlarına göre evde yapılan günlük cilt bakımı, haftada bir, çok aşamalı derin cilt bakımı ile desteklenmeli ve ayda bir olmak üzere mutlaka profesyonel bakım uygulanmalıdır. Böylece cildin kendi kendini yenileme ve onarma mekanizmaları aktif bir şekilde çalışmaya devam eder. Uygulanan bakımlar sayesinde cildin yüzeyi ölü deriden sıyrıldığında ve gözenekler açık olduğunda, kullandığınız bakım kremleri, serumlar, asitler cilt altı dokulara kolayca ulaşacağı için kozmetik cilt bakımı ürünlerinden de daha fazla istifade etmiş olursunuz.

Tek seferde cildi derinlemesine temizleyen, gençlik ve canlılık kazandıran cihazlı cilt bakımı uygulaması Hydrafacial, aynı zamanda yaşlanma karşıtı koruma sağlayan, çok yünlü kazanımları olan bir medikal cilt bakımı uygulamasıdır.Dermatolog hekim gözetiminde güzellik uzmanları tarafından, klinik ortamda, cilt tipine göre seçilen tek kullanımlık başlıklarla uygulanır.

Hydrafacial, düzenli kullanıldığında cildin birçok gereksinimine cevap verebilecek nitelikte:

İnce kırışıklıkların görünürlüğünü önemli ölçüde azaltır.

Cildi sıkılaştırır.

Gözenekleri küçültür.

Cildi canlandırır.

Akne oluşumunu engeller.

Siyah noktaları temizler.

Anti-Aging koruma sağlar.

Hydrafacial Derin Dokularda Kolajen Üretimini Tetikliyor

Cildin genç kalmasının kolajen ve elastin hücrelerinin kaliteli ve yeterli miktarda üretilmesine bağlı olduğunu artık birçoğumuz biliyoruz. Bunun olabilmesi için, deri altı dokuların sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması lazım. Yapılan araştırmalar bozulmanın, birçok diğer sağlık sorununda olduğu gibi dolaşım sisteminin yetersiz hale gelmesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Yaşlanmanın, bir dolaşım yetersizliği olduğunu zaten biliyoruz. Kan dolaşımının yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkan en ünlü cilt sorunu selülit, derinin sıkı ve diri görünmesi için kan dolaşımının ne denli önemli olduğunu kavramamıza yardım olabilmesi açısından önemli bir örnek.

Sarkma, kırışıklıklar, yağlanma, gözenek genişlemesi, tüylenme gibi birçok deri sorunu kan dolaşımının yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Kan dolaşımı zayıfsa cilt oksijenden ve her türlü besinden mahrum kalır.

Hydrafacial ile Cildiniz Nefes Alsın

Normal koşullarda cilt kendi kendini yeniler fakat yaş ilerledikçe bu yenileme yavaşlar ya da yetersiz kalır.

Hydrafacial ile derinlemesine temizlenen cilt nefes almaya başlar. Buna bağlı olarak da kan dolaşımı artar, lenf drenaj sistemi aktif hale gelir. Cilt altı dokularda kolajen üretimi tetiklenir, elastin hücreleri kendini yenilemeye başladığı için cilt gerilir. Bu sıkılaşma kan dolaşımının lehine bir ortam yaratır ve cildiniz iyileşmenin, kendi kendini yenilemenin doğal döngüsüne tekrar kavuşur.

Hydrafacial Nasıl Etki Ediyor

Hydrafacial, profesyonel cilt bakımından çok, nazik cilt yenileme, bakım ve onarım sistemi olarak düşünülebilir. Geleneksel cilt bakımından en büyük farkı, cilt bakımı prosedürleri takip ediliyor gibi görünse de klasik bir bakımdan çok daha fazlasını içeriyor olması.

Vakumlu özel başlıklar, cildi derinlemesine temizler. Hydrafacial için özel olarak üretilmiş asit solüsyonlar cildi nazikçe soyar. Uygulamaya özel serumlarla cilt altı beslenir ve cilt problemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir protokol uygulanır.

Hydrafacial, vortex teknolojisiyle çalışır. Vakumlu başlıklarda dönerek hareket eden su, cilde değerken aynı anda vakum sistemi ile hem su hem de ölü deri partikülleri vakumlanır. Suyun cildi yumuşatan ve nemlendiren etkilerini vakum sistemi ile birleştiren özel başlıkları sayesinde, Hydrafacial cildi el değmeden nazikçe soyarken geride hiç kalıntı bırakmayan muazzam bir cilt temizleme sistemdir.

Cildin tüm katmanları etkili bir şekilde temizlendikten sonra yoğun nemlendirme, cilt altı dokuları besleme, onarma ve koruma altına almak için cildin gereksinimlerine uygun olarak kullanılması planlanan özel içerikli Hydrafacial serumları uygulanır.Aynı özel başlıklar bu sefer derin serum iletimi için kullanılır.

Hydrafacial Derinlemesine Etki Derinlemesine Bakım

Yüzeysel yani epidermisde kalan cilt bakımı sağlıklı bir cilt elde etmek için yeterli değildir. Güçlü içeriklerine rağmen kullandığımız serumlar, kremler, cilt altına ulaşmadığı sürece maalesef işe yaramayacaktır hele ki cildin kendini korumak için ürettiği yağ ve diğer bileşenlerden oluşan sebum tabakası, epidermisi kaplamış durumdayken…

Hydrafacial her aşamasında cildi nazikçe, adım adım, derin bir temizlikten geçirir. Yüzeyi su ve solüsyonla yumuşattıktan sonra oldukça hassas bir dermabrazyon uygulaması ile ölü deriyi soyar, gözenekler temizlenir ve güçlü vakumu sayesinde dermise kadar derin bir cilt temizliği gerçekleşmiş olur.

Hydrafacial, cildin iletkenliğini maksimum seviye getirir. Cildi tüm doku katmanlarında derinlemesine temizler, derinlemesine yeniler ve derinlemesine besler.

Üç Adımda Hydrafacial Tazeliği

Profesyonel cilt bakımlarını evde yapılan cilt bakımından ayıran en önemli özellik, bakım aşamalarının dermatolojik planıdır. ?

Hydrafacial Cilt Temizleme ve Peeling

Hydrafacial Nemlendirme

Hydrafacial Bakım ve Koruma

Cilt Bakımında Maksimum Hijyen

Manuel cilt bakımı tercih etmeyenler için, kişiye özel tek kullanımlık başlıklarla uygulanan Hydrafacial cilt bakımı hijyen konusunda tam güvenlik sağlıyor. Cilt tipine göre değişen sertlikte etki eden farklı renkteki başlıklardan, size uygun olanına karar verildikten sonra tek kullanımlık başlıklarla cildiniz el değmeden temizleniyor.

Hydrafacial'ı hijyenik yapan bir başka önemli özelliği, akne ve siyah nokta temizliğinde sağladığı bulaşıksız temizlik. Vakumla çekildiği için cilt yüzeyinde bir yerden bir yere bulaşmadan uzaklaştırılan akne ya da yağ butonları, yeni akne oluşumuna neden olmadan ciltten uzaklaştırılır.

Özellikle şiddetli akne sorunu olan ciltlerin temizlenmesinde muazzam sonuçlar elde edilmesinin sebebi, Hydrafacial'ın sağladığı bu hijyendir. Hydrafacial cilt bakımının tüm aşamaları teknolojik olarak dikkatle tasarlanmış bir fikrin ürünüdür. Yeni nesil cilt bakımı denmesinin öncelikli sebebi, cilt bakımına getirdiği bu hijyenik ve teknolojik uygulama imkanıdır.

Hydrafacial Her Cilt Tipine Uygun

Cilt tipine göre değişen uygulama başlıkları ve zengin solüsyon içeriği sayesinde, her cilt türünün kullanımına uygundur. Dört mevsim uygulanabilen, hiçbir yan etkisi olmayan, her yaştan kadın ve erkeğin bakım rutini olarak kullanabileceği Hydrafacial, son derece güvenli bir cilt bakımıdır.

Akne ve Siyah Noktalara Veda Etmenin En Nazik ve Etkili Yolu Hydrafacial

Hydrafacial, özellikle siyah nokta tedavisinde kullanılan en etkili uygulamalardan biridir ve düzenli kullanımda siyah noktaları yok eder. Gözeneklerin küçülmesini sağladığı için tekrar siyah nokta oluşumunun önüne geçer. Çok derin yerleşimli siyah ya da beyaz noktaların tedavisinde arka arkaya seanslar şeklinde bir protokolün takip edilmesi tercih edilebilir.

Ergenlik dönemindeki genç kız ve erkeklerin kullanmasında hiçbir sakınca yoktur.Aşırı akne sorunu olan gençlerin, bu dönemi daha rahat geçirmesi ve akne izi kalmaması bakımından Hydrafacial, dermatologlar tarafından önerilmektedir.

Lisanslı Orijinal Hydrafacial Cihazı

Hydrafacial cihazı, uygulama başlıklarında suyu döndürerek kullanan vortex teknolojisi sayesinde cildi suyun yumuşatıcı etkisi ile temizleyen patentli bir medikal sistemdir. Led ışık terapisi ve cihaza özel üretilen antioksidanlar, asit peelingler ve diğer bakım solüsyonları ile başlı başına bir cilt bakımı istemidir.

Hydrafacial İçin Özel Üretilen Serum ve Solüsyonların Mucize İçerikleri

Hydrafacial uygulamasının başarısı üzerinde vortex teknolojisinden sonra en büyük etki, sisteme özel olarak üretilen serum, asit ve antioksidanlara aittir. Uzun laboratuvar çalışmalarının ardından, Hydrafacial markasına özel olarak üretilen solüsyonların popüler olan bazılarını ve içeriklerini yakından tanıyabiliriz:

• Activ- 4

Glukozamin, laktik asit ve yosun özü içerir. Temizlik ve peeling aşamasında kullanılan içeriklerden biridir. Cildi derin temizliğe hazırlamak için Activ-4 yardımıyla edipermis yumuşatılır, içeriğindeki glukozamin asit, cildin en üst katmanında oldukça nazik bir soyma işlemi gerçekleştirir. Activ-4 ince çizgilerin giderilmesinde etkilidir, cildi temizlerken canlandırır.

• GlySal Asit Peeling

Glikolik asit ve salisilik asitin bir arada olduğu özel içerikli, son derece etkili olmasına karşılık aynı derece nazik bir peeling solüsyonudur. Ölü deriyi soyarak cildin yenilenmesini sağlar.

• Beta-HD

Aynı zamanda günlük kullanım versiyonu da olan Beta- HD, salisilik asit içeren bir başka peeling etkili solüsyondur. Ayrıca bal özü ve çayır melikesi çiçek özü içermektedir.

• Derma Builder

Cilt bakımında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz peptitler kırışıklık karşıtı etkisiyle bilinmektedir. Dermabuilder ve ev devam versiyonu DermaBuilder Daily, peptit içerir.

• Antiox-6

Çok güçlü bir antioksidan ve nem serumu olarak kullanılır. A ve E vitamini ile beyaz çay özü, biberiye özü ve at kestanesi özü, Hyaluronik asitle birleştirilmiş çok zengin bir içeriğe sahiptir. Hydrafacial ile özdeşleşmiş, mucize içeriklerden en ünlüsüdür. Uygulama sonrası arzu ederseniz ev devam ürünü ile bu nem bombasını kullanmaya devam etmeniz de mümkün.

• Antiox

Hyaluronik asit ve peptit içeren Antiox ve Antiox with Even Tone & Firming solüsyon cildi derinlemesine nemlendirirken bir yandan da ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Arnica, at kestanesi, yeşilçay gibi çiçek özleri bakır, magnezyum ve çinko gibi temel mineraller ile zenginleştirilmiştir.

Hydrafacial Fiyatları

Hydrafacial cilt bakımında kullanılan orijinal solüsyonlar, Hydrafacial fiyatlarını belirleyen en önemli unsurdur. Tüm dünyada benzer lisanlarla uygulanmasına izin verilen FDA onaylı Hydrafacial cilt bakımı fiyatları hem cihaz hem lisans hem de solüsyon maliyeti sebebiyle belli bir standardın altına düşemez. Çok ucuza Hydrafacial fiyatının, özel bir kampanya söz konusu değilse, pek de mümkün olmadığını söylemekte fayda var.

Kişinin cilt yapısına ve problemlerine göre kullanılacak solüsyonlar değişiklik göstereceği için fiyat, kişiden kişiye göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin leke tedavisine ihtiyacınız varsa ve belli bir sayıda takip eden seans şeklinde bir planlama yapılması gerekiyorsa, uygulamanın maliyeti farklı olacaktır.

Cildinizin ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşturulan protokole göre Hydrafacial fiyatları uygulama ve kişi bazlı değişiklikler gösterir.