Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak - Son Dakika

Yeni Citroen e-C4 ve yeni C4, 30 Haziran'da tüm dünyaya tanıtılacak.



Citroen açıklamasına göre, firma, 2020 yılındaki elektrikli araç hamlesine kompakt hatchback sınıfında devam ediyor. Yeni nesil hatchback modeller olan yüzde 100 elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4, kompakt sınıf standartlarında öne çıkarken, yenilikçi Citroen kimliğini ileri taşıyor.



Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchbackler farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor. Güçlü tasarım kodlarıyla Citroen tasarım anlayışında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden yeni e-C4 ve yeni C4, Citroen Advanced Comfort programının tüm niteliklerini bünyesinde barındıran elektrikli versiyona özel e-Comfort yaklaşımı sunuyor.



50'nci yılını kutlayan GS de dahil olmak üzere başarılı bir kompakt otomobil mirasına uygun bir varis olan tamamen elektrikli yeni e-C4 ve yeni C4, 30 Haziran'da tüm dünyaya tanıtılacak ve 2020 yılının ikinci yarısında gündemde olmaya devam edecek.



Kompakt hatchback segmentinde güçlü bir çıkış yapmaya hazırlanıyor

Citroen, C3 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV modelleriyle SUV pazarında öne çıktı. İki SUV modeliyle bugüne kadar 300 bin adet ve 200 bin adet ile SUV pazarında önemli bir performans yakalayan marka şimdi de kompakt hatchback segmentinde güçlü bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.



Açıklamaya göre, kompakt hatchback segmenti Avrupa pazarında önemli bir rol üstleniyor. C-segment 2019 yılında yaklaşık yüzde 28 pay aldı. Yeni elektrikli e-C4 ve yeni C4 kompakt segmentinden tüm gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda günümüz dünyasına uygun modern bir karakter ortaya koyuyor. Elektrikli, benzinli veya dizel olmak üzere üç farklı enerji çözümüne sahip olan Citroen'in yeni nesil kompakt hatchback modeli müşterilerin otomobil deneyimlerinden ilham alınarak geliştirildi.



Elektrikliye geçiş stratejisinin beşinci modeli olarak yollara çıkıyor

Yeni e-C4 ve yeni C4, yüzde 100 elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji seçeneği ile müşterilerin verimlilik ve yüksek performans beklentilerini karşılayan modern ve teknolojik bir otomobil olarak dikkati çekiyor. Yeni elektrikli e-C4, C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, e-Jumpy ve e-SpaceTourer modellerinin ardından Citroen markasının elektrikliye geçiş stratejisinin beşinci modeli olarak yollara çıkıyor.

Yenilikçi duruş ve iddialı tasarım



Yeni elektrikli e-C4 ve yeni C4 özgün ve cesur tasarımıyla kendi segmentinde dikkati çekiyor. Yeni elektrikli e-C4 ve yeni C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin karakteri ile harmanlıyor.



Kaliteli malzemelere donatılan ileri teknoloji ürünü araç, iç mekan, huzur, konfor ve modernlik kavramlarını karşılıyor.



Daha ayrıntılı bilgi 30 Haziran'da paylaşılacak



Yeni elektrikli e-C4 ve yeni C4, Citroen Advanced Comfort programının uygulanması sayesinde konforlu ve çok yönlü bir yapı kullanıma sunuyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon üstün yol ve sürüş konforu sağlarken, Advanced Comfort koltuklar kabin içi konforu üst seviyeye çıkartıyor. Geniş ve ferah bir yaşam alanı, ön yolcu için sunulan ve dünya tanıtımı yapılacak olan yeni bir özellik, kullanım konforu ve günlük hayatı kolaylaştıran yardımcı teknolojiler kabin içi konfor özelliklerini tamamlıyor.



Yeni elektrikli e-C4'de sunulan e-Comfort ise sessiz ve akıcı sürüş özellikleri ile tamamlanıyor.



Öte yandan, yeni C4 ve yüzde 100 elektrikli e-C4 ile ilgili daha ayrıntılı bilgi 30 Haziran'da paylaşılacak.