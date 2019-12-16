Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi - Son Dakika

Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşiyle uzmanlar gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle ortaya çıkan sorunlar ve uygulanması gereken metotlar hakkında anne ve babaları bilgilendirdi.

Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşiyle uzmanlar gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle ortaya çıkan sorunlar ve uygulanması gereken metotlar hakkında anne ve babaları bilgilendirdi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölümü veli eğitimleri kapsamında Klinik Psikolog Didem Peri Dalkılınç tarafından anne ve babalara yönelik 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşi düzenlendi. Dalkılınç söyleşisinde yeni nesil çocukların özelliklerini, gelişim dönemlerini, aile içi iletişimi güçlendirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini örnekler anlatarak konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Büyük ilgi gören söyleşide gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çeşitli bilgilerde verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı
Kilis'in 'Öksüz minaresi' camiye kavuşuyor Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı Esenyurt'ta "kız kaçırma" meselesinde ortalık karıştı! Gelen mesajı gören anne sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
20:07 Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
20:03 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
20:02 İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:15:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]