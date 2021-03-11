Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında - Son Dakika

Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında

11.03.2021 09:00
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Uzaktan eğitim döneminde, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve kaynak desteğini tek platform üzerinden sağlayan Kolay Kampüs, yayında.

Uzaktan eğitim döneminde, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve kaynak desteğini tek platform üzerinden sağlayan Kolay Kampüs, yayında. Platform özellikle yoğun sınav takvimindeki öğrencilere özel içeriğiyle fark yaratmayı hedefliyor.

Pandemi nedeniyle uzaktan gerçekleşen dijital eğitim süreci boyunca öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kaynakları, deneyimli eğitim uzmanlarının hazırladığı zengin içeriklerle sunan Kolay Kampüs açıldı.

Kolaykampus.com adresi üzerinden üye olan ve hemen kullanılabilen platform, kolay erişilebilir, ölçülebilir ve kişiye özel eğitim sunuyor. Ayrıca, her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ve kaynaklara hızla ulaşabilecek şekilde planlandı.

Akıcı, net ve anlaşılabilir yapısıyla her öğrencinin erişimine uygun bir bilgi yuvası olan platform, Türkiye'nin yeni nesil dijital eğitim platformu olmayı amaçlıyor.

SINAV ÖNCESİ SON 100 GÜNE ÖZEL İÇERİKLER

Kolay Kampüs, 2020-2021 eğitim döneminde öncelikle sınava hazırlık sürecindeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin, LGS ve YKS sınavlarına yönelik çalışmalarına destek olmayı hedefliyor.  Öğrencilerin sınav öncesindeki son 100 günde hızlı, planlı ve konsantre sınav hazırlığı yapabilecekleri özel ve avantajlı paketler sunuyor.

MOBİL CİHAZLARA UYUMLU

Platformda, öğrencilerin konulara göre başarı oranlarını belirleyen ve buna yönelik çalışma prensipleri sunan 'Sıfır Hata' isimli akıllı uygulama da yer alıyor. Kolaykampus.com, öğrencilerin her an, her yerden kolay erişebilmesi için mobil cihazlara uyumlu olarak geliştirildi.

Nisan ayı itibariyle ise sınava hazırlanan öğrencilerin yanı sıra ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler için de içerik dünyasını zenginleştirecek.

Bilginin yanı sıra dijital dünyada motivasyon sağlayan bir çalışma metodolojisi sunan platform, eğitimin yeni nesil dijital okulu olarak öğrencilerle buluşuyor. Üye olmak için www.kolaykampus.com adresini ziyaret edilebilir.

İÇERİĞİ ZENGİN

Platformun içerisinde, uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış on binlerce soru, her sorunun detaylı ve anlaşılır çözümü, sınav sistemine uygun deneme sınavları, konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri, güncel konu anlatım videoları, genel tekrar videoları, özel soru çözüm video serileri, rehberlik video serileri, kişiye özel çalışma kılavuzları, zengin rehberlik dokümanları, yeni nesil soru çözümünü kolaylaştıran ve öğrenciye hız kazandıran ipuçları bulunuyor.


Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında - Son Dakika


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