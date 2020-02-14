Yeni nesil dijital mağaza

Vestel, dijital ekranlar üzerinden alışveriş deneyimi ve hızlı teslimat gibi uygulamalar sunan yeni nesil mağaza konsepti "Vestel Ekspres"in ilk şubesinin açılışını yarın Kadıköy'de gerçekleştirecek.

Vestel'den yapılan açıklamada, söz konusu yeni konseptin online alışveriş kolaylığını mağazalara taşıyacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, dijital teşhir uygulamasının hayata geçirileceği küçük metrekareli mağaza konsepti "Vestel Ekspres"lerin ilki yarın Kadıköy Sahrayıcedit'te açılacak.

Tüketiciye yeni bir alışveriş deneyimi vadeden Vestel Ekspres konseptli mağazaların ikincisi Kızıltoprak'ta, üçüncüsü ise Suadiye'de hayata geçirilecek. Hızla Türkiye'nin dört bir yanındaki işlek caddelere yayılması planlanan konsept, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma imkanı ve aynı gün teslimat seçeneğiyle zamandan tasarruf sağlıyor. Vestel Ekspres konsepti online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluştururken, mağazalarında yeni nesil perakendeciliğe özel dijital uygulamalar geliştirip tüketiciyle buluşturmayı planlıyor.

Yeni nesil tüketicilere yeni nesil mağazalar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, yeni iş modelleri geliştirme ve perakende sektöründe değişime öncülük etme vizyonu açısından Vestel Ekspres mağazalarının önemine işaret ederek, "Perakende sektörünü müşteri talepleri şekillendiriyor. Müşteri davranışlarını iyi okuyan, talepleri zamanında alıp, bu talepler doğrultusunda faaliyetlerine yön veren şirketler başarılı oluyor. Artık gündemimiz akıllı cihazlar, birbiriyle iletişim kuran teknolojiler, deneyim mağazaları, akıllı mağazalar. Vestel olarak değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz. Bu nedenle de yatırımlarımızın odağına dijitalleşmeyi aldık. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, tüketicinin artık tek bir kanaldan değil birçok kanaldan bilgiye hızla ulaşarak karar mekanizmalarını yönetmesi, değişen alışveriş davranışları gibi faktörler bizi buna yönlendiriyor. Vestel Ekspres mağazaları da bu vizyonumuzun sonucu olarak doğdu. Yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni nesil mağazalar açıyoruz. Tüketicilerimize pratik satın alma kolaylığı sunacağına ve başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vestel Ekspres mağazaları açılışa özel 15 Şubat'tan itibaren 10 gün sürecek kampanyalar kapsamında TV, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobil ürün kategorilerinde değişen oranlarda indirim fırsatı sunacak. Mağazada 10 gün boyunca müşterileri her gün farklı sürpriz kampanyaları karşılayacak. Ayrıca, tüketiciler beyaz eşya, ankastre ve TV alımlarında Vestel'in birbirinden renkli ve fonksiyonel küçük ev aletlerini hediye olarak kazanma şansıda yakalayacak. Mağaza açılışına özel etkinlikler 15 Şubat Cumartesi ve sürpriz hediyeli yarışmalar ise 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek.