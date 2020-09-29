Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi - Son Dakika

Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sektöründe büyük değişikliklere neden oldu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sektöründe büyük değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim modeliyle eğitim sektörü dijitalleşmeye başladı. Bu dijitalleşme sadece öğrencileri değil öğretmenleri de yakından ilgilendirmeye başladı. Geliştirdikleri 'Dijital Eğitim Merkezi' ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımladıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Arslan "Teknolojiye hakim ve yön veren bireyler yetiştirmek için dijital donanımlara öncelikle öğretmenlerin sahip olması gerekiyor. Bu yüzde de eğitim teknolojileri adına ne varsa geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını birçok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de değişikliklere neden oldu. Uzaktan eğitim modeliyle eğitim sektöründe radikal değişikler yaşanmaya başlandı. Öğrenciler bu süreçte dijital eğitim modeliyle tanıştı. Eğitim sektöründeki bu dijitalleşme öğrenciler kadar öğretmenleri de yakından ilgilendirmeye başladı. Bahçeşehir Koleji ise kurduğu 'Dijital Eğitim Merkezi' ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımladığını duyurdu.

"HAYATIMIZA HİBRİT EĞİTİM, HİBRİT ÖĞRETMEN VE DİJİTAL PEDAGOJİ KAVRAMLARI GİRDİ"

Pandemi döneminde eğitim sektörüne yeni kavramlar girdiğini belirten Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Arslan, "Pandemi süreciyle hayatımıza uzaktan eğitim kavramı girdi. Bu kavramla eğitimde bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler için yeni olan bu dönemde hayatımıza, hibrit eğitim, hibrit öğretmen ve dijital pedagoji gibi kavramlar girmeye başladı. Bizler ise 8 yıldır dijital eğitime yatırım yapan bir kurum olduğumuz için dijitalleşme kavramı bizler için yeni bir kavram değil. Ancak bu yıl dijital alt yapımızı tek bir çatı altında toplayarak Dijital Eğitim Merkezimizi hayata geçirdik" dedi.

"HİBRİT ÖĞRETMEN OLMAK ADINA GEREKLİ EĞİTİMLERİ VERİYORUZ"

"Teknolojiye hakim ve yön veren bireyler yetiştirmek için öncelikle öğretmenlerimizi yetiştirmemiz gerek" diyen Dr. Arslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Unutmamak gerekir ki dijital eğitim hayatımızın hep bir parçası olacak. Yüz yüze eğitim tamamen başladığında da uzaktan eğitimden hep bahsediyor olacağız. Bu noktada da öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Dijital Eğitim Merkezimizdeki amacımızda her öğretmenimizin dijital eğitim uzmanı olarak yetişmesi. Bizler yine Dijital Eğitim Merkezimizde hibrit öğretmen olmak adına gereken eğitimleri veriyoruz. Çünkü artık 21.yy teknoloji çok büyük bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Teknolojiye hakim ve yön veren bireyler yetiştirmek için bu donanımlara öncelikle öğretmenlerin sahip olması gerekiyor. Bu yüzde de eğitim teknolojileri adına ne varsa geliştirmeye devam ediyoruz."

"EĞİTİM SONRASI ÖĞRETMENLERİMİZ YOLLARINA DİJİTAL EĞİTİM LİDERİ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri adına yıl boyu eğitimlere devam ettiklerini vurgulayan Dr. Arslan, "Dünya değişiyor ve teknoloji çok büyük bir hızla ilerliyor. Bu yüzde dijitalleşme bir ihtiyaç oluyor. Bizlerde kurumumuza katılan her öğretmene 25 saatlik bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimle birlikte öğretmenlerimiz yollarına dijital eğitim lideri olarak devam ediyor. Biliyoruz ki eğitimler sürekli ve devamlı halde olması gerekir. Bizlerde 25 saatlik bir eğitim sonrası yıl boyu öğretmenlerimize teknoloji konusunda kendilerini geliştirmeleri adına eğitimlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 KAMPÜSTE UYGULAMA OFİSİMİZ VAR"

Dijital Eğitim Merkezinde her öğretmen branşlarına uygun içerik üretiyor diyen Dr. Arslan, "Aynı zamanda bu merkezde yüzün üzerinde yazılımcı,16 eğitim içeriği üreticisi ve tüm kampüslerimizde görev yapan 2500 öğretmen kadromuzla daima eğitim teknolojileri adına donanım ve yazılım üreten bir kadromuz var. Buradaki amacımız uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretmen etkileşiminin az olduğu noktalarda Dijital Eğitim Merkezimizle etkileşimli, eğlenceli ve verimli eğitim gerçekleştirmek. Dijital Eğitim Merkezimizi ilk olarak 6 uygulama ofisimizde gerçekleştirdik. Zamanla kademeli olarak bu merkezi de kampüslerimize yaymak adına çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi
Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi
Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi
Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi
Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi

Koronavirüs, Hakim, Nesil, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni nesil eğitimde hibrit öğretmen dönemi - Son Dakika

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