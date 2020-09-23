"Yeni nesil eğitimi 'Dijital Eğitim Merkezi' ile güçlendiriyoruz" - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, 8 yıl önce başlattığı "Dijital Dünya Okulu" projesi ile eğitimde dönüşüme liderlik ettiğine dikkat çekerek kurduğu 'Dijital Eğitim Merkezi' ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımladığını duyurdu. Kolej, Türkiye genelindeki kampüslerinde pilot uygulama ile başlattığı 'Dijital Eğitim Merkezi'nin; öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet göstereceğine vurgu yaptı.

ÖĞRETMENLER ÖNCE DERS ALACAK SONRA TASARLAYACAK

8 yıl önce dijital eğitime geçen Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe daha imza attığını ve "dijital dünya okulu" projesine, "Dijital Eğitim Merkezi" ile yepyeni bir sayfa açtığını duyurdu. Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterileceği kaydedildi. Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticilerinin bulunacağı video ve benzeri dijital içeriklerin geliştirileceği, var olanların ise son teknoloji ile donatılacağı da açıklandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekti. Dağ, "Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. 24 saat işleyecek olan merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştirecek; tasarlayacak. 3D yazıcılardan modüller çıkartacaklar, üretmeyi öğrenecekler. Çünkü öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş olacak." dedi.

"DİJİTAL EĞİTİM LİDERLERİ OLUŞTURUYORUZ"

Öğretmenlerin eğitim sürecinin önemine vurgu yapan Dağ, "Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz "dijital eğitim lideri" olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri 'hibrit öğretmen' olacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EĞİTİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Eğitim camiasının pandemi ile birlikte dijital dönüşüm içinde olduğuna değinen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şunları söyledi; "Hedeflerini, becerilerini kazandırma amacı ile yola çıktık. Bahçeşehir Koleji olarak eğitim müfredatını buna göre zenginleştirme ve entegre etme çabamız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim teknolojisini üretebilen, Metodbox ve SeeMeet gibi dijital eğitim programlarını Türkiye'ye kazandıran bir kurumuz. Amaçlarımızın başında vizyonu olan, inovatif gençler yetiştirmek var. Bu bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor"

Genel Müdür Dağ, "100'ün üzerinde yazılımcı, 16 eğitim içerik yöneticisi ve sahada 12.500 kişilik bir eğitim ordumuz var. Yola çıkarken içerikten teknolojiye, eğitimin tüm alanlarında dijital dünyada fark yaratmayı hedefledik." dedi ve ekledi: "Bahçeşehir Koleji tüm bu atılımlarımızla Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi haline geldi. Dijital eğitim merkezimizde de vizyonumuz; "dijital pedagoji" ve "dijitalleşme" kavramlarını doğru bir şekilde ortaya koymak ve yerleştirmek olacak."

"6 KAMPÜSTE UYGULAMA OFİSİ ALINACAK"

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür yardımcısı Dr. Özge Aslan ise hibrit öğretmen kavramının artık sıklıkla kullanılacağını belirtti. Saha uygulamalarından yeni keşiflerin çıkması için ilk etapta 6 kampüs belirlendiğini dile getiren Aslan, "Dijital Eğitim Merkezi; Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat kampüsü ile İstanbul'da Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde Ar-Ge çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek." şeklinde konuştu.

- İstanbul