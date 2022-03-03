Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor - Son Dakika
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Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor

03.03.2022 13:41

Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyorİSTANBUL Yeni nesil eğlence mekanı olarak adlandırılan ve günümüzde insanların yoğun olarak talep ettiği mekanlardan bir yenisi de farklı bir format ile Beyoğlu'nda bulunan Sütlüce mahallesinde açıldı.

Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor

İSTANBUL Yeni nesil eğlence mekanı olarak adlandırılan ve günümüzde insanların yoğun olarak talep ettiği mekanlardan bir yenisi de farklı bir format ile Beyoğlu'nda bulunan Sütlüce mahallesinde açıldı. İşletme sahibi olan Emre Dökücü: "Yeni nesil eğlence denilince insanların aklına DJ performans geliyor. Fakat bizde canlı müzik olarak bu sektörde ilerliyoruz" dedi

İnsanların son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiği mekan türlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Yeni nesil eğlence mekanı olarak adlandırılan bu mekanlarda insanlara müzik eşliğinde eğlendirilmeye çalışıyor. Bu mekan türlerine farklı bir konsept ile bir yenisi daha Beyoğlu'nda bulunan Sütlüce mahallesinde hizmete açıldı. Açılan mekanın diğer mekanlardan ayıran özelliği ise her akşam bir sanatçı ile canlı müzik performansı konsepti oldu. Yeni Nesil Eğlence Mekanı Asmalı Konak ismi ile açılan mekanının açılış gecesinde şarkıcı Nilay Dorsa, Berna Karagözoğlu Başak Dalveren ve Hakan Yiğit sahne aldı.

"Yeni nesil eğlence olarak sektörde farklılık oluşturuyoruz"

İşletme sahibi Emre Dökücü: "Pandemi zamanında müzik sektörü çok darbe gördü. Sanatçılarımız ve orkestramız evlerine ekmek götüremez duruma geldiler. Bizde bu sektörü bir ilk olarak, pandemi de ne kadar ekonomik krizde olsa da biz bu yolda, çok iyi ilerleyeceğimize inanarak ilerliyoruz. Yeni nesil eğlence olarak sektörde farklılık oluşturuyoruz. Yeni nesil eğlence denilince insanların aklına dj performans geliyor. Fakat bizde canlı müzik olarak bu sektörde ilerliyoruz. Haftanın her günü bu yolda ilerleyeceğiz. Burada en önemli Berna Karagözoğlu her zaman yanımızda olacaktır. İnsanlar Etiler'de, Nişantaşı'nda, Kadıköy'de eğleniyorlar. Sütlüce ya da Kasımpaşa olarak akıllarına gelmiyor. Bizde bu bölgede tek olduğumuza inanıyoruz ve yatırımları buna göre yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz ailelere hitap etmek istiyoruz. Herkes eşini, dostunu alıp buraya gelip eğlenebilirler. Öncelikli hedefimiz hizmet, müşterilerimizi buradan evlerine mutlu göndermek tek amacımız, her şey para değildir" dedi.

Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor
Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor
Yeni nesil eğlenceye direnen mekanlar çoğalıyor

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Berna Karagözoğlu, Beyoğlu, Sütlüce, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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