Yeni Nesil Erp Çözümleri Nelerdir?

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, yeni nesil ERP çözümlerini anlattı.

Herkesin kullandığı klasik ERP'lerin olduğunu ve bu ERP'lerin üzerine yeni şeylerin yapılması gerektiğini söyleyen Topal, ERP'lerin data kullanma ve raporlama olarak kullanıldığını fakat artık bu raporlamaların daha çok anlamlandırılması gerektiğini belirtti. Müşteriye dokunma, müşteriyi analiz etme ve anlama kavramlarının daha önemli hale geleceğini, rekabetin iyice artacağını dolayısıyla müşterilerin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal performans yönetim sistemlerinin artık sadece bilgilerin tutulduğu bir yer olmaktan çıkıp daha çok kuruluşların stratejik hedeflerini tanımlayabilecekleri, performansındaki sapmaları ölçümleyebilecekleri ve yol gösteren bir sisteme dönüşeceğini ifade etti. Bundan dolayı yeni nesil ERP'leri kullanmanın artık her şirket için zorunlu bir ihtiyaç olacağını belirtti.