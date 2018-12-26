Yeni Nesil Girişim' Uludağ Üniversitesi'nde Tartışıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa organize ettiği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyasının temsilcileri buluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu ve İktisat Topluluğu'nun ortaklaşa organize ettiği '21. Yüzyılda Girişim Zirvesi'nde iş dünyasının temsilcileri buluştu. Zirvede konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türkiye'yi birinci dünya ülkeleri seviyesine çıkarmanın temel yolunun müteşebbislikten geçtiğini söyledi.



Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapılan programa BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, TÜGİK Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral,Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Osman Hüray Yıldız, Sarar Group Protokol Müdürü Alaattin Çoban, Çağfen Grup temsilcisi Serkan Zengin, Gazeteci Sevda Kurul, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, içerisinde bulunduğumuz yılların girişimcilik yüzyılı olduğunu vurguladı. Müteşebbisliği memuriyet zihniyetinin aşılması olarak değerlendiren Mehmet Yüce, "Girişimcilik bir toplumun ilerleyebilmesi ve dünya liginde oynayabilmesi için var olması gereken zorunlu unsurlardan birisidir. Girişimcilik, zorluklarla ve bürokrasiyle mücadelenin adıdır. Girişimcilik, aynı zamanda ihtiyaç olmayan bir şeyi de ihtiyaç haline getirebilmenin sanatıdır. Bu milleti birinci dünya ligine çıkaracak, değerlerimizi pazarlayacak en önemli unsurlardan birisi girişimciliktir. Sadece ekonomi ile alakalı değildir. Gençlerimizin de bu özellikle yetiştirilmesi esastır" diye konuştu. Günümüz gençlerinin memuriyeti kovalamayı bırakması gerektiğinin altını çizen Yüce, "Anne ve babaların artık çocuklarını okusun da bir yere memur olarak atansın zihniyetiyle büyütmeleri gerekiyor. Yeni nesil gençlere farklılıkları öğretmemiz gerekiyor. Buluş yapın, farklı konuları gündeme getirin ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu değerli üretin ve ülkemizi kalkındırmak için çabalayın. Memuriyet zihniyetiyle artık bizlerin bir noktaya gelmesinin şansı yoktur" dedi.



Bilgiye ulaşmak birkaç saniyelik iş



Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ilk oturumun konuğu Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİK) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral oldu. Öğrencilere seslenen TÜGİK Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, girişimciliğin Türkiye'yi gelişmiş ülkeler sıralamasına çıkarmak anlamında olmazsa olmaz unsurlardan birisi olduğunun altını çizdi. İş dünyasının çok hızlı hareket ettiğini kaydeden Erkan Güral, "İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte artık her şey çok daha hızlı hareket etmeye başladı. İş dünyasının da seyri olarak değişti. Herkesin cebinde artık akıllı cep telefonları var. Bu sayede bilgiye ulaşmak artık sadece birkaç saniye sürüyor. Dünyada kim ne yapıyor, kaça satıyor ve nasıl temin edebiliriz, bunları hemen öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bugün iş dünyası içerisinde başarılı olmanın temel esaslarından bir tanesi de sosyal medyanın en doğru şekilde kullanılabilmesinden geçiyor" şeklinde konuştu.



Diğer konuşmacılar da sunum yaptı. Konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. - BURSA

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