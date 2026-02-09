\'Yeni nesil\' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, esnafı hedef alan organize bir suç örgütü çökertildi. Geçtiğimiz Aralık ayında bir restoran sahibinin şikâyetiyle başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

ESNAFA HARAÇ, REDDEDENE TEHDİT

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, Selman Atasever liderliğindeki suç örgütünün yerel esnaftan "koruma parası" adı altında düzenli haraç talep ettiği belirlendi. Örgütün, taleplerini reddeden işletmelere yönelik gece saatlerinde silahlı saldırılar düzenlediği, tehdit ve baskıyla iş yerlerine çökmeye çalıştığı tespit edildi. Çetenin ayrıca uyuşturucu ticareti yaparak örgüte finansman sağladığı ortaya çıktı.

YÖNETİM MERKEZİ 5 YILDIZLI OTEL TERASI

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre; Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, örgütün yönetim merkezi oldu. Selman Atasever'in, şehir merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin terasında bulunan barı karargah olarak kullandığı, tüm talimatları buradan verdiği belirlendi. Birbirinden bağımsız gibi görünen 10 ayrı suç eyleminin tek merkezden yönetildiği, ele geçirilen dijital materyallerle ortaya kondu.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çanakkale Emniyeti tarafından 25 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, örgütün silah ve ekipmanları ele geçirildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, balistik yelek, kılıç, 97 gram uyuşturucu madde ve hassas teraziye el konuldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, örgüt lideri Selman Atasever ile birlikte Fevzican K., Furkan Mustafa D., Şafak Can Z., Ali K., Oğuzhan T., Erdi C. ve Can D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, örgüt bağlantıları ve diğer şüpheliler yönünden sürdüğü öğrenildi.