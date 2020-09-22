"Yeni nesil harçlık ile güvenli ve sağlıklı kantin alışverişi imkanı" - Son Dakika

"Yeni nesil harçlık ile güvenli ve sağlıklı kantin alışverişi imkanı"

Elektronik para kuruluşu Papara, yeni nesil harçlık kartı Edu Card ile, öğrencinin yanında nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarına ve bu sayede de, kağıt veya madeni para ile bulaşan hastalık riskinin de önüne geçmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Elektronik para kuruluşu Papara, yeni nesil harçlık kartı Edu Card ile, öğrencinin yanında nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarına ve bu sayede de, kağıt veya madeni para ile bulaşan hastalık riskinin de önüne geçmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Papara'nın ilk olarak İstanbul'da başlattığı ve Türkiye'ye yaymayı amaçladığı ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yeni nesil ücretsiz harçlık kartı Papara, Edu Card ile, öğrencilerin, kağıt veya madeni para ile alışveriş yapmak zorunda kalmayıp, ödemelerini temassız bir şekilde gerçekleştirebilmesine olanak sağladığına dikkat çekti. Kart hakkında yapılan bilgilendirmede velilerin de kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin yaptığı harcamaları anlık olarak takip edebileceğine vurgu yapıldı. Uygulamanın öğrenciler için de küçük yaşlardan itibaren finansal okur-yazarlık konusunda sağlam bir temel atmasına katkı sağladığını dile getiren Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Bu proje, COVID-19 salgınından çok önce başladı ama Türkiye genelinde etkili olan pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldi. Biz ekip olarak bu riskin her zaman farkındaydık ve maalesef COVID-19 da bizim bu yaklaşımımızı haklı çıkardı" dedi.

TEMASSIZ ÖDEME İLE HASTALIK RİSKİ AZALIYOR

Veliler ve öğrencilerin geçen yıl uygulanan sistemden çok memnun kaldığını belirten Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "EDU Card'lar ile öğrencilerimizin nakit kullanmadan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini, böylece kağıt veya madeni para ile bulaşan bakteri ve virüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Veliler de  çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edip, gerekli olduğu takdirde kendi hesaplarından öğrencilerinin hesaplarına 7/24 ücretsiz harçlık gönderebilir. Dilerlerse günlük, haftalık veya aylık olarak harçlık talimatı da verebilirler" dedi.

2200 OKULA ULAŞMA HEDEFİ

Projenin ilk yılında 25 bin kullanıcıya ulaştığını ifade eden Karslı, "Yeni nesil harçlık kartı Edu Card'ı yıl sonuna kadar 2 bin 200 okula ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene İstanbul'a ek olarak Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Muğla illerinden başlayarak diğer illerdeki okul kantinlerine de ulaşıp, Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapıyı da kurmaktayız" diye konuştu.

HARCAMALAR KONTROL ALTINDA

Papara Edu Card'ın öğrencinin tüketim alışkanlıklarını izlemek açısından da faydalı olduğuna dikkat çeken Karslı, "Bu kart sayesinde aileler çocuklarının harcamalarını güvenli bir şekilde takip edebiliyor. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde öğrencilerin tükettikleri besinleri de yönetebilecekler. Örneğin; çocuğun peynire alerjisi varsa veya çikolata tüketmesi yasaksa Edu Card sayesinde bu ürünleri satın almasına kısıtlama getirebilecekler" dedi.

LİMİTİ VELİ BELİRLİYOR

Velilerin, öğrenciler için tasarlanan bu kartın limitini de ilerleyen günlerde kendilerine uygun düzeyde belirleyebileceklerini dile getiren Karslı, "Öğrenci hesabından yapılan onay ile birlikte, veliler ihtiyaç duyduklarında öğrencilerinin kartlarını internet harcamalarına veya kantin dışındaki bütün harcamalara açıp, kapayabilecek. Ayrıca, öğrencilerin gerçekleştirdiği işlemleri de öğrenebilecekler" ifadelerini kullandı.


İstanbul, Türkiye, Nesil, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeni nesil harçlık ile güvenli ve sağlıklı kantin alışverişi imkanı' - Son Dakika Ekonomi

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