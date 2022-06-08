Yeni nesil HDMI kablosu en büyük sorunu çözüyor! - Son Dakika
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Yeni nesil HDMI kablosu en büyük sorunu çözüyor!

08.06.2022 18:12
Yeni nesil HDMI kablosu en büyük sorunu çözüyor!

Cable Power adı verilen ek güç özelliği ile HDMI kablolarındaki sinyal bozulmaları ve kararlılık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Televizyonlarında ya da alıcılarında 3 metre üzerinde HDMI 2.1 kablo kullananlar içeriğini görüntülerken genellikle sinyal bozulması veya kararlılık sorunları yaşıyordu. 48 Gb/sn'lik ultra yüksek hızlı kablonun tamamına ihtiyaç duyan bir içeriği izlemek isteyenler için ise tek seçenek aktif bir HDMI 2.1 kablosu ile harici bir güç kaynağı oluyordu.

Yeni HDMI teknolojisi daha uzak bağlantılara olanak sağlıyor

Tüm bu gereksinimler yeni HDMI 2.1a Amendment 1 versiyonu ile geride kalabilir. Yapılan yenilik ile oyun konsolları ve alıcılara daha uzun HDMI kablolarında bile güçlü bir sinyal sağlanacak. Cable Power adı verilen ek güç özelliği ile sinyal bozulmaları ve kararlılık sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Bu özelliği kullanmak için ise hem kablonun hem de cihazların Cable Power sistemini desteklemesi gerekiyor. Tek yönde çalışan bu sistemin verimli çalışması için kablonun doğru yönde takılmış olması da bir başka önemli nokta.

Yeni nesil HDMI kablosu en büyük sorunu çözüyor!

Mevcut donanımlarında bu özelliği desteklemeyenler için ise USB Micro-B ve Type-C bağlantı elemanları sunulacak. Bu sayede ekstra güç sağlanarak kullanıcıların görüntü kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmadan bağlantı sağlamaları hedefleniyor.

Ancak bu yeni özelliğin mevcut cihazlarda direkt olarak kullanılması pek olası görünmüyor. Görünen o ki daha hızlı aktarım için cihazlarda yeni bir çip kullanılması gerekecek. Bu da donanımınızın sadece bir üretici güncellemesi ile yeni HDMI 2.1a özelliğine kavuşamayacak anlamına geliyor.

Yeni nesil HDMI kablosu en büyük sorunu çözüyor!

Diğer yandan baktığımızda ise 4K ve 8K görüntü kalitesine sahip televizyonlar, monitörler ve özellikle projeksiyonlar 10 metreden daha fazla uzaklıktaki bir vericiden aldığı görüntüyü bozulmadan yansıtabilecekler.

Bu özelliği kullanmak için muhtemelen daha yeni donanımları beklememiz gerekecek. Uzun zamandır beklenen PS5 Pro'nun HDMI 2.1a özelliğini desteklemesi bekleniyor. Peki siz daha uzak mesafelerden görüntü sağlayabilecek yeni HDMI kablosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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