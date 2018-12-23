Son Dakika Haberleri: Yeni Nesil İçin Osmanlıca Gazete Çıkarıyor

Yeni Nesil İçin Osmanlıca Gazete Çıkarıyor

3 saat önce

BURSA'da matbaacı Hasan Parlak (38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete çıkarıyor.

Yeni Nesil İçin Osmanlıca Gazete Çıkarıyor, System.String[]
BURSA'da matbaacı  Hasan Parlak (38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete çıkarıyor. 

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde matbaası olan Hasan Parlak, 4 ay önce Osmanlıca gazete çıkarmaya başladı. Parlak, haftalık olarak çıkardığı 'Hadisat' isimli gazeteyi, Türkiye'de 18 ilde ve Avusturya'da okurlarıyla buluşturdu. Almanya ve İngiltere'deki okurlarına gazeteyi dijital ortamda sunan Parlak, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Politika, siyer, ilmi bilgiler, yemek ve spor sayfalarından oluşan gazetede, aynı zamanda 2'nci Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun da yazıları yer alıyor. İnsanların Osmanlıcayı daha rahat okuyup anlaması için Osmanlıca metinlerin karşılarına Türkçe çevirisini de yazdığını belirten Parlak, "Biz matbaayı seçtik. Çünkü daha evvelki kayıtlarda, hafızamızda, matbaa bizim için bilgi demekti, birikim demekti, okumak demekti. Devletimiz Osmanlıcayı serbest bırakınca bize gün doğdu. Biz de Osmanlıca gazete çıkarmayı düşündük. Gazetemizin ismini 'Hadisat' koyduk. Hem Osmanlı alfabesiyle, hem de Latin harfleriyle kitap edilmiş olmakta. Bunun sebebi, toplumumuz Osmanlıcayı henüz net olarak okuyabilme çağına ulaşmış değil. Karşılıklı olması Osmanlıcanın okunmasını biraz daha kolaylaştırıyor" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK OLUYOR

İnsanların Osmanlıcanın özlemini bu gazeteyle gidermeye başladığını belirten Parlak, "Gazetemiz yavaş yavaş toplumda yer almaya başladı. İnsanlar gördükçe hoşlandı, beğendi. İlk defa olduğu için de heyecan duydular. Özellikle ilahiyat, fen- edebiyat, sanat tarihi, hukuk öğrencileri daha güncel bir Osmanlıcaya ulaşmak için gazeteyi kullanıyorlar. Türkiye sınırlarını da aştık. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gazete gönderiyoruz. Almanya ve İngiltere'de dijital abonelerimiz var. Toplumumuzun yeni çağına, nesillerine Osmanlıcayı öğreterek, arşivlerle birlikte geçmişiyle geleceğe taşıyacaklarını ümit ediyoruz. Bir Osmanlı mensubu şehzade Orhan Osmanoğlu'nun makaleleri de yer alıyor. İlk hedefim Türkiye'de ulaşabildiğim kadar okuyucuya ulaşmak" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:52 Kaynak: DHA

Hasan Parlak, Bursa, Osmanlıca, Güncel
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