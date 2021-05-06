Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı - Son Dakika

Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı

06.05.2021 17:18
Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı, System.String[]

Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvurular başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil kodlama yolculuğunun başladığını ifade ederek 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarının Temmuz'da ilk öğrenci grubu ile ön eğitimlere başlayacağını duyurdu.

HEDEF YAZILIMCI SAYISINI ARTIRMAK

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile ortaya koyduğu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu doğrultuda her geçen gün yeni adımlar atıyor.

AÇIK KAYNAK PLATFORMU

Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmaya yönelik olarak Bakan Varank'ın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kuruldu. Platformda, 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, STK, üniversite ve topluluk bulunuyor.

YENİLİKÇİ YAZILIM EĞİTİMİ MODELİ

Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkat çeken Ecole 42 arasında geçen Mart ayında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamanında, Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul'da iki yazılım okulu açılması kararlaştırıldı.

7/24 ESASLI ÜCRETSİZ EĞİTİM

Bu iki yazılım okulu, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den ilk örnekler olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) ortak güdümlü proje desteği, Evyap ve Gebze Ticaret Odası'nın katkılarıyla kurulan bu okullar, 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.

YENİ NESİL KODLAMA YOLCULUĞU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yazılım okulları için başvuruların başladığını açıkladı. Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Beklenen gün geldi! 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye başvurular başladı.

750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor...

UZMANLIK İSTEYEN ALANLAR

42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda Nesne Yönelimli Programlama, Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor.

AMAÇ PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Ecole 42 okulları, birbirinden öğrenmeye dayalı eğitim model ile katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca bir ekip de müfredata rehberlik ediyor ve okulun sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı

İstanbul, Bilişim, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni nesil kodlama yolculuğu başladı - Son Dakika


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