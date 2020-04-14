Yeni nesil kriminal aracı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen ilk 6 adet yeni nesil kriminal inceleme aracının (Kıraç) teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'de bir ilk olan Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projesi kapsamında üretilen 6 adet aracın Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından, "Savunma sanayiimiz bu zor günlerde dahi gerekli tedbirlerini alarak üretimini sürdürüyor. Ülkemizde bir ilk olacak Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Projemiz kapsamında üretilen ilk 6 #KIRAÇ aracını @EmniyetGM'ye teslim ettik. Katmerciler firmasını tebrik ediyorum" notuyla bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, Kıraç aracının içinde ve dışında görev yapan kriminal personeli yer aldı. - ANKARA