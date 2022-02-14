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Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi - Son Dakika

Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi

14.02.2022 14:33
Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" ile 13 olay yeri inceleme aracı düzenlenen törenle, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdi.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" ile 13 olay yeri inceleme aracı düzenlenen törenle, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "delile olan güven devlete olan güvendir, adalet mülkün temelidir' anlayışıyla polis teşkilatı olarak hareket ettiklerini belirtti.

Kriminal laboratuvarların suç, fail ve mekan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartılması bakımından büyük önem taşıdığını belirten Şahne, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, şunları aktardı:

"Yaşamış olduğumuz darbe girişimi ve öncesini biraz incelediğimizde özellikle ülkemizde toplumun ve milletin devletine, milletine ve kurumlarına olan güven duygusunu sarsmak için bir sürü polisiye operasyonlar gerçekleştirildi. Gerek Ergenekon gerek Balyoz, bu operasyonlar ve farkına varmadığımız daha hangi operasyonlarda delil taşımak suretiyle olayın failleri saptırılarak kurumsal kimliklerine halel getirecek şekilde delil transferleri yapıldı. Nitelikli personel, yüksek teknoloji ama olmazsa olmaz adalet, doğruluk, dürüstlük devlete ve millete hizmet etme kuralından bir an olsun bile vazgeçmemiz gerekiyor. Bu sapmaların bir devletin hem güvenliğini hem geleceğini devletin milletiyle olan bağın nasıl yok ettiğini hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreçte özellikle görevimizi yaparken sadece ve sadece inanç anlamında Allah'ın kulu, hizmet anlamında da devletin memuru olmaktan bir adım bir an bile şaşmamanız lazım."

Tatbikat da yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, basın mensuplarına hizmete alınan yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç ile olay yeri inceleme araçlarını tanıttı.

Önceliklerinin suç ve suçlularla mücadele etmek olduğunu belirten Şahin, "İzmir Emniyet Müdürlüğümüze suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebilmek için hem olay yeri inceleme araçları hem de yeni geliştirdiğimiz kriminal inceleme aracının teslimatını yapacağız. Öncelikle olay yeri inceleme eğitim kursunu açtık. Bununla birlikte afet olaylarına daha hızlı ve etkin mücadele etmesi amacıyla afet kriminal inceleme kursu açtık." dedi.

Cinayet tatbikatı gerçekleştirilen törende, olay yeri inceleme polisleri cansız manken üzerinde ve çevresinde delil topladı. Drone ile çevrede yapılan aramada senaryo gereği olay yerinden kaçarken atılan suç aleti silah bulundu ve incelemeye alındı.

Araçların hizmete alınması kapsamında Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branş Eğitim Kursu ile Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim kursları başlatıldı.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi
Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi
Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi
Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi

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Olay Yeri İnceleme, Emniyet Müdürlüğü, İnceleme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni nesil kriminal inceleme aracı, İzmir polisine teslim edildi - Son Dakika


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