Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" tanıtıldı - Son Dakika

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, suç olaylarının aydınlatılması zincirinin başlangıç halkasını oluşturan olay yeri inceleme ve afet bölgelerinde görev alan afet kriminal inceleme birimlerinin, yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" ile görevlerini daha etkin ve verimli şekilde...

Yeni nesil kriminal inceleme aracı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, suç olaylarının aydınlatılması zincirinin başlangıç halkasını oluşturan olay yeri inceleme ve afet bölgelerinde görev alan afet kriminal inceleme birimlerinin, yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" ile görevlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getireceklerini bildirdi.

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç"ın tanıtımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, törende yaptığı konuşmada, tüm evrensel hukuk normlarının uygulandığı ülkelerde suç soruşturması ve kovuşturmasında maddi gerçeğe ulaşmada temel ilkenin "delilden sanığa ulaşma" olduğunu söyledi.

"Her türlü iklim şartlarında 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sağlayacak"

Meydana gelen olayların aydınlatılmasında olay yeri incelemesinin önemine değinen Aktaş, Emniyet Teşkilatında uluslararası standart ve kalitede, çağdaş hukuk anlayışına uygun, insan haklarına saygılı hizmet verilmesinin temel prensip olduğunu bildirdi.

Ülke içinde ve dışında başarılı çalışmalarıyla takdir gören Kriminal Daire Başkanlığının, yüklendiği vazifeleri daha etkin yerine getirebilmek amacıyla birçok projeye öncülük ettiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığının birlikte yürüttüğü, bugün de birinci kısmının tanıtımını yaptığımız yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'lar, teşkilatımıza her türlü iklim şartlarında 24 saat kesintisiz çalışma imkanı sağlayacak teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. Bu araçlarımız, suç olaylarının aydınlatılması zincirinin başlangıç halkasını oluşturan olay yeri inceleme birimlerimizin ve afet bölgelerinde görev alan afet kriminal inceleme birimlerimizin, ifa edecekleri görevlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır."

Kriminal alanda verilen eğitimler

Kriminal Daire Başkanlığının, kriminal, olay yeri inceleme ve bomba branşlarında düzenlediği eğitimlerle personelin uygulama alanındaki başarı seviyesini standartların üzerine çıkardığını vurgulayan Aktaş, temel branş kursları ve geliştirme alanında gelen talepler doğrultusunda yabancı ülke teşkilatı personeline yönelik eğitimler verildiğini dile getirdi.

Aktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılında toplam 3 uzmanlık alanında 35 yurt içi eğitim düzenlenmiş ve bu eğitimlere toplam 724 personel katılmıştır. Aynı yıl Gambiya, Kosova, Azerbaycan ve Bangladeş polis teşkilatlarında görevli personele uluslararası eğitimler düzenlenmiştir. Kriminal Daire Başkanlığımız, geçmiş yıllardan günümüze 29 yabancı ülke polis teşkilatında görevli 2 bin 145 personele eğitim vererek uluslararası eğitimin merkezi haline gelmiştir."

"Kıraç"lar Suriye Görev Gücü kapsamında da kullanılacak

Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural ise tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 20'si zırhlı, 40'ı zırhsız "Kıraç" araçlarının, her türlü iklim ve arazi şartlarında delil güvenliği ve olayların aydınlatılması konusunda birimlere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"Kıraç" araçlarının Suriye Görev Gücü kapsamında Azez, Afrin ve Telabyad'da görev yapan olay yeri inceleme personeline anlık kimlik tespiti yapmasına imkan tanıyacağını da belirten Vural, "Bu sayede sınırda yapılacak anlık kimlik tespitiyle sınırlarımız içinde gerçekleşmesi muhtemel bombalı eylemlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Araçların özelliklerine değinen Vural, ülkede meydana gelen afet olaylarında hayatını kaybeden vatandaşların ya da kimlikleri tespit edilemeyen afetzedelerin kimliklendirme çalışmalarının da bu araçlarda yapılabileceğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Mehmet Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç' tanıtıldı - Son Dakika

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