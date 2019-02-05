Son Dakika Haberleri: Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor

Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor

35 dakika önce

"Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programı başlatan Business Management Institute, günümüz liderlerinin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak.

Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor, System.String[]
"Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programı başlatan Business Management Institute, günümüz liderlerinin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:50 

Paris, Sorbonne Üniversitesi, Ekonomi
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