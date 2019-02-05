Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor
35 dakika önce
"Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programı başlatan Business Management Institute, günümüz liderlerinin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak.
"Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programı başlatan Business Management Institute, günümüz liderlerinin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:50
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