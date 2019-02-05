Yeni nesil liderler Sorbon Üniversitesi'nde buluşuyor

"Paris Sorbonne Üniversitesi" ile "Global Dijital Liderlik" programı başlatan Business Management Institute, günümüz liderlerinin dijital dönüşüm yolculuğunda önlerine çıkabilecek engellerin üstesinden gelebilmelerine yardımcı olacak.

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Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi