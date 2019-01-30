Son Dakika Haberleri: Yeni Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri Btk'de Görücüye Çıkacak

Yeni Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri Btk'de Görücüye Çıkacak

1 saat önce

Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda (BTK) düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde anlatılacak.

Yeni Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri Btk'de Görücüye Çıkacak, System.String[]
Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden Inmarsat'ın mobil haberleşme sistemleri, Türksat AŞ iş birliğiyle yarın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunda (BTK) düzenlenecek "Satcom Club Türkiye" etkinliğinde anlatılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Satcom Club Türkiye" programında Inmarsat uzmanları tarafından Isatphone2, BGAN terminalleri, Inmarsat L-TAC, Global Xpress (GX) uydu haberleşme çözümleri, helikopter ve insansız hava araçlarına uygun haberleşme sistemleri ayrıntılı olarak ele alınacak.

Inmarsat ve Türksat AŞ iş birliğinde BTK'de yapılacak etkinliğe, üst düzey konuşmacıların yanı sıra yerli ve yabancı birçok sektör temsilcisinin katılımı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Türkiye, Türksat, Ekonomi
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