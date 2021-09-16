Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye'de ilk kez şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşarak metropollerdeki trafik sıkışıklığına alternatif ve çevreci bir çözüm olarak öne çıkan paylaşımlı scooter'lar artık Turkcell LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde yönetilebiliyor. Türkiye'de sadece Turkcell tarafından sağlanan bu teknoloji sayesinde scooter'ların yönetimi, batarya ömürlerinde belirgin bir iyileşme sağlanarak çevreye duyarlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirterek "Mobil şebekelerden sunulan servisler, gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor ve çeşitleniyor. Bu kapsamda uygulamaya sunduğumuz hücresel nesnelerin interneti teknolojileri, sağladıkları geniş alanda kapsama ve pil tüketimi avantajları ile makine haberleşmesinin, önceki teknolojilere göre çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Küresel salgın süreciyle birlikte hayatımızda pek çok şey değişti.

Mikro mobilite, giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin uzaktan anlık kontrolü ve siparişlerin temassız teslimatı gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz LTE-M teknolojisi sayesinde hızla değişen dünyada kullanıcıların ihtiyaçlarını çok daha verimli şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca 5G'ye giden yolda LTE-M teknolojisi, uzun yıllar hayatın birçok alanında nesnelerin haberleşmesi için kullanılarak insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

-Nesnelerin interneti teknolojisinin kullanım alanları yaygınlaşacak

İlk uygulama alanı akıllı ulaşım sistemlerinde başlatılan Turkcell'in LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital avantajlar sayesinde hayatımızın pek çok alanında kullanılmaya devam edecek. Yakın gelecekte online siparişlerin artmasıyla birlikte, temassız sipariş teslimatı, envanter takibi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca sağlık sektöründe, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin anlık takibi konusunda yoğun olarak kullanılacak olan bu teknoloji, sağladığı geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi ile pek çok alanda verimlilik artışı sağlayacak.