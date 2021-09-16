Üye Girişi
Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı - Son Dakika

Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı

16.09.2021 09:34
Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı, System.String[]

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye'de ilk kez şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı.

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye'de ilk kez şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşarak metropollerdeki trafik sıkışıklığına alternatif ve çevreci bir çözüm olarak öne çıkan paylaşımlı scooter'lar artık Turkcell LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde yönetilebiliyor. Türkiye'de sadece Turkcell tarafından sağlanan bu teknoloji sayesinde scooter'ların yönetimi, batarya ömürlerinde belirgin bir iyileşme sağlanarak çevreye duyarlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirterek "Mobil şebekelerden sunulan servisler, gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor ve çeşitleniyor. Bu kapsamda uygulamaya sunduğumuz hücresel nesnelerin interneti teknolojileri, sağladıkları geniş alanda kapsama ve pil tüketimi avantajları ile makine haberleşmesinin, önceki teknolojilere göre çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Küresel salgın süreciyle birlikte hayatımızda pek çok şey değişti.

Mikro mobilite, giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin uzaktan anlık kontrolü ve siparişlerin temassız teslimatı gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz LTE-M teknolojisi sayesinde hızla değişen dünyada kullanıcıların ihtiyaçlarını çok daha verimli şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca 5G'ye giden yolda LTE-M teknolojisi, uzun yıllar hayatın birçok alanında nesnelerin haberleşmesi için kullanılarak insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

-Nesnelerin interneti teknolojisinin kullanım alanları yaygınlaşacak

İlk uygulama alanı akıllı ulaşım sistemlerinde başlatılan Turkcell'in LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital avantajlar sayesinde hayatımızın pek çok alanında kullanılmaya devam edecek. Yakın gelecekte online siparişlerin artmasıyla birlikte, temassız sipariş teslimatı, envanter takibi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca sağlık sektöründe, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin anlık takibi konusunda yoğun olarak kullanılacak olan bu teknoloji, sağladığı geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi ile pek çok alanda verimlilik artışı sağlayacak.

Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı 10:48 Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti 10:39 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü 10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim 10:21 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu 10:08 Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli 10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı 09:45 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Son Dakika Haberleri
10:52 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün
10:41 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor
10:38 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti
10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı
10:20 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
10:11 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
10:05 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı
10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
09:50 Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor         
10:42
Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun         
10:39
Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı         
10:36
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı         
10:06
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu         
09:53
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor         
08:20
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 10:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Turkcell'in çevreci teknolojisiyle nesneler daha akıllı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement