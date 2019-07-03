Yeni Nesil Nilüfer’i vatandaşla birlikte planlıyor
1 saat önce
Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeni nesil Nilüfer'i planlayarak kenti geleceğe taşımayı hedefliyor.
Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeni nesil Nilüfer'i planlayarak kenti geleceğe taşımayı hedefliyor. İlçede yatırımlar tüm hızıyla sürerken hayata geçirilecek planlamalar halkın da görüş ve önerileriyle 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42
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