Son Dakika Haberleri: Yeni Nesil Nilüfer’i vatandaşla birlikte planlıyor
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Yeni Nesil Nilüfer’i vatandaşla birlikte planlıyor

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeni nesil Nilüfer'i planlayarak kenti geleceğe taşımayı hedefliyor.

Yeni Nesil Nilüfer’i vatandaşla birlikte planlıyor, System.String[]
Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayanların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeni nesil Nilüfer'i planlayarak kenti geleceğe taşımayı hedefliyor. İlçede yatırımlar tüm hızıyla sürerken hayata geçirilecek planlamalar halkın da görüş ve önerileriyle 2020-2024 Stratejik Planı'nda yer alacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42 
nilüfer belediyesi, Ekonomi
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