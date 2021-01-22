Yeni nesil Peugeot 208 Türkiye yollarında - Son Dakika

Peugeot'nun B segmentindeki başarılı temsilcisi 208, arabalı vapurda açık hava sineması formatı ve boğaz turu eşliğinde düzenlenen sıra dışı lansman etkinliğiyle Türkiye yollarına kavuştu.

Avrupa'da 2018 yılında tanıtılan ve 2019 yılı ilk çeyreğinde satışa sunulan model, ekonomi açısından zorlu geçen 2019 yılı ve salgının damgasını vurduğu 2020 yılının ardından iki yıl gecikmeyle Türkiye'de satışa sunuluyor.

Karakteristik yüz, dinamik tasarım

Benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Peugeot 208, markanın yeni tasarım dilini başarıyla yansıtıyor.

Bir önceki 208 ile kıyaslandığında; daha uzun, daha geniş, daha alçak ve daha uzun aks mesafesine sahip olan yeni nesil; yalın ve dinamik yüzeyleriyle sportif ve özgün bir duruş sergiliyor. Gövde boyunca uzanan hatlar gövdedeki dinamizm hissini artırıyor.

Diğer tüm Peugeot modelleri gibi Yeni 208 de önden bakıldığında özgün ve karakteristik bir görünüm sergiliyor. Modelde, aşağıya doğru uzanan büyük radyatör ızgarası kadar üç parçalı aslan pençesine sahip full LED ön farlar da (versiyona bağlı olarak) marka imzası olarak dikkat çekiyor. Tek parça olarak tasarlanan ön tampon, ortasında Aslan logosu ve tek parça devasa büyüklükte radyatör ızgarasıyla dikkat çekiyor.

Yandan bakıldığında ön camın yeni konumu dikkat çekiyor. Geriye doğru çekilen ön camın konumu daha uzun ve yatay bir motor kaputunu beraberinde getiriyor. Sportif görünümün altını çizmek için köşeyi tamamen kaplayan aslan pençeli arka stop lambası arka çamurluk ağızı ile aynı hizada bulunuyor. GT Line ve GT versiyonlarında parlak siyah çamurluk çerçeveleri devreye giriyor. Bu tasarım uygulaması aracın daha geniş ve kaslı görünmesini sağlıyor. Söz konusu premium versiyonlarda 17 inç jantlar için aerodinamik etkiyi artıran ve tüketimi düşüren eklentiler sunuluyor.

Peugeot'nun SUV ailesinde olduğu gibi Yeni 208'in de arka kısmında 3 parçalı aslan pençesine sahip dinamik tasarımlı stop lambalarının arasını bagaj kapağını boydan boya kaplayan parlak siyah bir bagaj bandı dolduruyor. Donanım versiyonuna bağlı olarak arka tamponun altında parlak siyah bir tampon eklentisi ve yine motor seçeneğine bağlı olarak krom çift egzoz çıkışı sunuluyor.

Standart gövde renkleri ve parlak siyah tavan rengi dışında modelin dinamik karakterini ön plana çıkartan; Metalik Faro sarı, üç katmanlı özel renk Vertigo mavisi, renge derinlik vermek üzere ilave bir üst kaplama uygulanan Elixir kırmızısı olmak üzere yeni renkler devreye giriyor.

Yeni modüler platform

Model, markanın modüler ve verimli CMP (Common Modular Platform) platformu üzerinde yükseliyor. CMP, FCA ile birleşme kararının ardından artık Stellantis adıyla yoluna devam eden Groupe PSA'nın en güncel platform nesli. Grubun B ve C segmenti araçlarında kullanılan bu platform EMP2'yi (Efficient Modular Platform) tamamlıyor. Adından anlaşılacağı gibi CMP platformu gerek boyut, gerekse motor seçenekleri bakımından uyarlanabiliyor. Farklı güç ve aktarma sistemleri ile kombine edilebilen platform; müşteriye benzinli veya dizel güç ve aktarma organlarından birini seçmeye imkan tanıyor.

Yeni platform; ağırlık azaltımı ve optimize edilmiş hava akışı ile gelişmiş aerodinamik yapı, alçaltılmış süspansiyon sürtünmesi ile daha düşük yuvarlanma direnci, iyileştirilen yanma verimliliği, hacim küçültme, azaltılmış mekanik sürtünme, uzun oranlı şanzıman ve start&stop gibi çözümlerle optimize edilmiş güç ve aktarma organları ile Yeni 208'in tüketim ve emisyon değerlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Sadece tüketim ve emisyon değerlerini azaltmakla kalmayan CMP platformu, aynı zamanda; daha yüksek akustik ve termal konfor, daha düşük titreşim seviyesi, normalde daha üst sınıflarda kullanılan ve B Hatchback segmentinde benzersiz olan yarı otonom sürüş de dahil sürüş destek sistemleriyle gelişmiş konfor ve güvenlik seviyesi sağlıyor.

Yeni nesil üç boyutlu i-Cockpit

Peugeot Fractal konsept otomobilinden esinlenilen Yeni 208 aynı zamanda 3 boyutlu yükseltilmiş gösterge ekranı da dahil olmak üzere yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve üst segment otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz yarı otonom sürüş gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip.

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan Peugeot 3D i-Cockpit, 3 boyutlu gösterge paneli ile bilgileri iki farklı okuma düzeyinde gösteriyor. Dijital göstergenin üstteki yüzeyinde bilgiler hologram şeklinde gösteriliyor. Gösterilen veri dinamik olup, sürücünün görüş alanında önem veya aciliyet seviyesine bağlı olarak daha yakın veya daha uzakta gösteriliyor. Bu uygulama sürücünün reaksiyon süresini yarım saniye kadar kısaltıyor. Orta konsoldaki piyano tuşları düğmelerinin üzerinde donanım seviyesine bağlı olarak büyüklüğü 7 veya 10 inç olarak değişen dokunmatik bir ekran devreye giriyor.

Yenilenen modelde kabin içindeki tüm düğmeler ve kumandalar sürücünün kolayca ve gözünü yoldan ayırmadan erişebileceği bir konuma yerleştirilmiş. Active donanım seviyesinden itibaren orta konsol dolu olup karbon temalı yüzey, parlak siyah ve krom eklentiler gibi kaliteli malzemelerle süsleniyor. Kompakt boyutlu direksiyon simidi üst sınıf bir spor otomobili algısı yaratırken EAT8 vites kolu sezgisel ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Yine markanın diğer modellerinde olduğu gibi direksiyon üzerindeki kulakçıklar viteslere manuel olarak müdahale etme imkanı tanıyor.

Ergonomik açıdan başarılı araçta sadece sürüş modu seçmek için kullanılan DriveMode düğmesi orta kolçağın altında kaldığı için kullanımının biraz zor olduğunu belirtmekte yarar var. Keşke bu düğme biraz daha önde olabilseydi.

Sportif ve yan destekleriyle başarılı bir tasarıma sahip koltuklar ergonomiyi destekliyor. Yeni 208'in kabininin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları ve gözleri ise eşya dağnıklığının önüne geçiyor. Kapı cepleri ve torpido gözü dışında donanım versiyonuna bağlı olarak ön koltukların arasındaki kol dayamanın altında büyük bir saklama alanı, vites kolunun önünde açık bir göz ve orta konsolda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliğine sahip bir saklama alanı olmak üzere farklı çözümler kullanıma sunuluyor.

Donanım seçenekleri

Yeni 208; Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line/ GT olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT Line/ GT versiyonları kendine özgü tasarım unsurları ile dikkat çekiyor. Üç parçalı aslan pençesi imzasıyla full LED ön farlar, parlak siyah çamurluk çerçeveleri ve yan aynaları, 17 inç alaşımlı jantları ile dış görünümü tamamlarken iç mekanda ise Adamit dikişli siyah tavan döşemesi, 8 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği, spor yarı deri yarı kumaş koltuklar ve alüminyum pedallar devreye giriyor.

Euro 6.d standardını karşılayan motorlar

Peugeot 208, Euro 6.d standardına uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. BlueHDi 130 HP, PureTech 100 ve 130 HP motor seçeneklerine sahip araçta EAT8 tam otomatik şanzıman kullanılıyor.

Benzinli motor cephesinde üç farklı güç alternatifiyle 3 silindirli 1,2 litre hacimli Puretech motor yer alıyor. PureTech 75 S&S MT5, PureTech 100 S&S EAT8, PureTech 130 S&S EAT8'den oluşan benzinli motor seçenekleri yanında 4 silindirli 1,5 litre hacimli BlueHDi 130 S&S EAT8 tam otomatik şanzımanlı versiyon da bulunuyor. Giriş seviyesini oluşturan Active donanımlı 75 HP güç sunan 1.2 Puretech motora sahip versiyonda ise 5 ileri kademeli düz şanzımanı kullanılıyor.

Yeni nesil teknoloji

Yenilenen 208, Drive Assist ve bünyesinde barındırdığı yeni sürüş destek sistemleriyle otonom sürüşe uygun bir altyapıya sahip.

EAT8 ile sunulan Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) öndeki aracı belirlenen bir mesafeden takip etme olanağı sunuyor. Dur&Kalk fonksiyonu kullanılan sürüşlerde durma süresinin 3 saniyenin altında olması halinde motoru yeniden çalıştırma fonksiyonu otomatik çalışıyor ve araç kendi gaza basarak yolculuğa devam edilmesini sağlıyor. Aksi durumlarda gaz pedalına veya direksiyon kolonundaki düğmeye basarak yeniden çalıştırma ve seyir gerçekleştirilebiliyor. Fonksiyon 0 km/s'den itibaren kullanılabiliyor.

Şerit Konumlandırma Yardımcısı (Dur&Kalk fonksiyonlu Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ile sunuluyor) ile sürücü şerit içindeki konumunu spesifik olarak seçebiliyor. 5 km/s ile 140 km/s arasında çalışan, gündüz ve gece sürüşlerinde yayaları ve bisikletlileri de algılayan Otomatik Acil Durum Fren Yardımcısı olası bir çarpışma riski konusunda sürücüyü uyarıyor. Aktif Şerit Takip Asistanı 65 km/s ve üzerindeki hızlarda aracı şeritte tutmak için direksiyon müdahalesinde bulunuyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi 65 km/s ve üzerindeki uzun süreli sürüşlerde direksiyon hareketlerinden çıkarttığı analizlerden sürücünün algısının açık olup olmadığını takip ediyor. Akıllı Farlar, Hız Sınırı Algılama ve Önerme, Gelişmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi (Dur levhası, Giriş Yok levhası, hız sınırları trafik işaretleri), 12 km/s itibariyle çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Elektrikli El Freni gibi donanımlar sürüş güvenliğini destekliyor.

Bağlantı seçenekleri

Yeni Peugeot modellerinde kullanıma sunulan ve donanıma bağlı değişen Mirror Screen özelliği Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini destekliyor. Orta konsolun altında bulunan saklama alanındaki kablosuz şarj özelliği ile birlikte yeni nesil Type C dahil dört adet USB girişi pratik çözümler sunuyor.

Peugeot 208 yeni yüzü ve donanım seçenekleriyle 20 Ocak tarihinden itibaren bayilerde satışa sunulacak. 169 bin TL'den başlayan (Active 1.2 Puretech 75 HP MT5) fiyat etiketine sahip modelde, 7 bin TL'ye kadar lansman desteği ve 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor. Active 1.2 Puretech 100 HP EAT8 versiyonu 204 bin 500 TL, Allure 1.2 Puretech 130 HP EAT8 versiyonu 226 bin TL, GT 1.2 Puretech 130 HP EAT8 231 bin TL, Active 1.5 BlueHdi 130 HP EAT8 versiyonu ise 231 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.