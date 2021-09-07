Yeni Nesil Sayaçların Okuması Gökkaya'da yapıldı - Son Dakika

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, mahalleye bir ziyaret gerçekleştirerek yeni nesil sayaçların ilk deneme okumasına katıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapısını yenileyerek sağlıklı ve modern çevreler kazandırdığı kırsal mahallelere yeni nesil uzaktan okumalı su sayaçları ve muhafaza kutularının montajlarını ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyor. MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, altyapısı tamamen yenilenip üstyapı çalışmalarının da hızla devam ettiği Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya mahallesini ziyaret ederek yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların ilk deneme okumasına katıldı. Ziyarette Daire Başkanı Akbaş'a Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç ve teknik personel de eşlik etti. Akbaş, mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti.

Hem zamandan hem de kamu giderlerinden tasarruf sağlanacak

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu dahilinde kırsal mahallerin alt ve üstyapı dönüşümlerinin ardından yeni nesil uzaktan okumalı sayaçların montajlarını idare olarak ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ettiklerini belirtti. Akbaş, "Gökkaya'da montajlarını tamamladığımız yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlarımızın ilk deneme okumasını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde sistemimizi tüm mahallemize entegre ederek okuma işlemlerini bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem okuma sırasında zamandan, hem de kamu giderlerinden tasarruf edeceğiz" ifadelerini kullandı.