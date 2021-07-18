Üye Girişi
Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor - Son Dakika

Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor

18.07.2021 15:28
Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor, System.String[]

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Türk Telekom'un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile 10 kentte hayata geçirilen çözümlerle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom, IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunda anlamlandırdığı verilerle kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına da destek oluyor. Şirketin 'Yeni Nesil Şehir Platformu' adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kette hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

Kentler için sağlıklı ve çevre dostu yenilikçi teknolojiler

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Şirket, son olarak kısa süre önce Aksaray Belediyesi ile 'Yeni Nesil Bisiklet Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkanı tanındı.

"Belediyelerde elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 tasarruf"

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, "Şirket olarak teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hallerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim için hayatın merkezi insan. Bu yaklaşımla, Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda o kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zeka çözümleriyle, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

1,2 milyon kullanıcıya ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Şirketin yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında Elektronik Denetleme Sistemi ile Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne ve Denizli'de, Yeni Nesil Kavşak ile de Elazığ'da trafikte olumlu sonuçlar alındı. Ayrıca Kütahya Belediyesi Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil uygulama ile yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturulurken, Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile 'Dijital ve İnteraktif Belediyecilik' vizyonu desteklenen belediye sayısı 29'a yükseldi. Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1,2 milyon kullanıcıya toplam 523 TB veri kullanımı ile ücretsiz sunuldu. - İSTANBUL

Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor

Türk Telekom, Yapay Zeka, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TOGG, montajı yapılan ilk yerli otomobilin gövdesinin görselleri yayınladı 15:41 TOGG, montajı yapılan ilk yerli otomobilin gövdesinin görselleri yayınladı Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı 15:35 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu 15:25 İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler 15:05 Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu 14:49 Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı 14:08 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! 13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü 12:40 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü

Son Dakika Haberleri
15:43 Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
15:39 Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti
15:34 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı
15:31 Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
15:24 İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu
15:07 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor
14:55 Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı
14:43 Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi
14:31 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu
14:25 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var
Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Hızını alamayan minibüs, refüje çarpıp devrildi! 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı         
15:43
Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti         
15:40
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı         
15:32
Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor         
15:08
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor         
13:56
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun         
12:31
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 15:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Nesil Şehir Platformu sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement