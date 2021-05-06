Yeni nesil Skoda Fabia tanıtıldı - Son Dakika

Yeni nesil Skoda Fabia tanıtıldı

06.05.2021 15:39
Yeni nesil Skoda Fabia tanıtıldı, System.String[]

Skoda, B segmentindeki popüler modeli Fabia’nın dördüncü neslini, online olarak gerçekleştirilen dünya prömiyeriyle tanıttı.

CARMEDYA.COM – Skoda, B segmentindeki popüler modeli Fabia'nın dördüncü neslini, online olarak gerçekleştirilen dünya prömiyeriyle tanıttı.

22 yılda 4.5 milyondan daha fazla satış adedine imza atan Fabia, markanın model gamı içerisinde önemli bir yere sahip. Model, Octavia'nın ardından en çok üretilen Skoda modeli olma unvanıyla da öne çıkıyor.

Yeni Fabia, atletik duruşu, sportif çizgileri ve keskin ön-arka farlarıyla birlikte, markanın yeni tasarım diline sahip. Modüler MQB-A0 platformuna geçiş yapmasıyla birlikte aracın içi ve dışı daha da büyüdü.

Markanın kristal tasarım detayları daha ileriye taşınırken ön kapılarda gövde çizgileriyle birlikte Çek bayrağının karakteristik üçgeni vurgulanmış. LED teknolojisine sahip keskin hatlara sahip farlar ise, markanın kendine özgü büyüyen ön ızgarasıyla birleştirilmiş.

Dördüncü nesil Fabia, ilk üç nesil ile karşılaştırıldığında ağırlığını korurken, içeride ve dışarıda daha büyük hale getirildi. 4108 mm uzunluğu ile ilk kez dört metre sınırını aşan model, mevcut nesle göre 111 mm daha uzun. Aks aralığı 94 mm artarak 2564 mm olurken, 48 mm artışla genişliği 1780 mm'ye ulaştı. Artan ölçüleriyle birlikte zaten geniş olan Fabia kabini, daha da iddialı hale gelmiş durumda.

Skoda aynı zamanda yenilenen modelin bagajında da 50 litre ile önemli ölçüde bir artış elde etti. 380 litre bagaj hacmine sahip Yeni Fabia, koltuklar katlandığında 1190 litre hacim sunuyor.

Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar ve ön tamponun altında aktif olarak ayarlanan soğutma panjurlarıyla araç, B segmentinde 0.28 rüzgar direnci kat sayısına ulaşmayı başardı. Akıllı soğutma panjurları, 120 km/s hızda giderken yakıt tüketimini 100 kilometre başına 0.2 litre düşürdü.

Daha geniş kabin

Yeni Fabia'nın kabini genişliğiyle öne çıkıyor. Görsel olarak serbest duran karakteristiğiyle bilgi-eğlence sistemi, 9.2 inçe kadar çıkabiliyor. Son teknoloji sistemlerle birlikte modelin dijital göstergeleri ilk kez 10.25 inç olarak tercih edilebilecek. Dijital Gösterge Paneli sayesinde sürücüler beş farklı temadan kendi tarzlarına uyanı seçebilecekler.

Önceki nesle göre 94 mm daha uzun aks aralığıyla model, özellikle arkadaki yolcular için daha fazla yaşam alanına sahip. Yeni renkler, ambiyans aydınlatmaları ve konfor özellikleriyle gelen modelde çok fonksiyonlu yeni nesil direksiyon simidi ise, tercihe bağlı olarak sportif üç kollu ve DSG şanzıman için vites kulakçıklarıyla birlikte sürüş keyfini artırıyor.

Daha üst segment araçlarda bulunan ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon gibi birçok özellik Fabia'da da tercih edilebilecek. Ayrıca yeni nesil Fabia'da, çift bölgeli Climatronic klima da yer alacak. Orta konsolun arkasına yerleştirilen hava kanallarıyla birlikte arkadaki yolcular için de konfor artırıldı.

Daha fazla Simply Clever özellik

Yeni Fabia, Simply Clever akılcı çözümleriyle de pratikliği artırıyor. Modelde beşi tamamen yeni ve sekizi ilk kez Fabia'da olmak üzere 43 akılcı çözüm sunuyor. Bu sayede araç, günlük kullanımı kolaylaştıran dokunuşlarla öne çıkıyor.

Bir Skoda klasiği olan yakıt depo kapağındaki lastik derinlik ölçerli buz kazıyıcı, A sütununda otopark bileti tutucu, sürücü kapısının içerisinde şemsiye gibi detayların yanı sıra tamamen yeni Simply Clever özellikler de yer alıyor.

Orta konsolda kredi kartı veya otopark bileti için bir klips, kalem tutması için bir elastik bant yer alıyor. Ön koltukların arasında yer alan çıkarılabilir bardaklık ise daha fazla esneklik sağlarken şanzıman tünelinin üzerindeki alan arkadaki yolcular için küçük eşyalar için saklama gözü olarak kullanılabiliyor. Bagajda esnek ve katlanan bölmeler, opsiyonel panoramik tavan için katlanabilir güneş vizörü, akıllı telefon saklama gözleri, iç dikiz aynasında USB-C girişleri kullanışlılığı artıran özelliklerden sadece birkaçı.

Düşük yakıt tüketimi, daha fazla menzil

Yeni nesil Fabia'da motor seçeneği de artıyor. Modelde EVO nesil beş motor seçeneği yer alacak. Her biri Euro 6d emisyon standartlarına uygun olan motorlar, 1.0 litre ve 1.5 litre hacminde. 3 silindirli 1.0 litre motorlar, 65 PS, 80 PS, 95 PS ve 110 PS güçlerinde tercih edilebilecek. 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 PS güç ve 250 Nm torka sahip olacak. Yeni Fabia motor seçeneklerine göre 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilecek. Aynı zamanda model, opsiyonel 50 litrelik yakıt deposuyla alınabilecek ve bu sayede WLTP çevrimine göre 900 kilometreden daha fazla menzil kat edebilecek.

Yeni asistan sistemleri ve dokuz hava yastığı

Yeni Fabia segmentindeki en güvenli otomobillerden biri olarak geliştirilmiş aktif ve pasif güvenlik önlemleri sunuyor.

Modüler MQB-A0 platformunun da sağladığı avantajlarla Fabia'nın torsiyonel sertliği de artırıldı. Araçta ilk kez Seyahat Asistanı, Park Asistanı ve Manevra Asistanı yer alıyor. Seyahat Asistanı otomatik yönlendirme desteği sağlarken sadece tek tuşla aktif hale getirilebiliyor. 210 km/s hıza kadar çalışabilen Adaptif Hız Sabitleyici, öndeki araca göre hızını otomatik olarak ayarlıyor. Şerit Asistanı, FABIA'nın gerektiğinde otomatik yönlendirmeyle şeritte kalmasına yardımcı oluyor. Geliştirilmiş Kör Nokta Algılama Sistemi, 70 metre uzakta olan araçlara karşı sürücüyü uyarıyor. Park Asistanı ise 40 km/s hıza kadar çalışıyor ve direksiyonu otomatik olarak yönlendiriyor. Manevra Asistanı, park sırasında aracın önündeki ve arkasındaki engelleri tespit ederek otomatik fren uygulayabiliyor. Trafik İşaretleri Tanıma, Yaya ve Bisikletli Algılamalı Ön Asistan da modelin yeni özellikleri oldu.

Aynı zamanda yenilenen Fabia, sürücü ve ön yolcu, perde hava yastıkları ve ön yan hava yastıklarını standart olarak sunuyor. Opsiyonel sürücü diz ve arka yan hava yastıkları ile güvenlik seviyesi daha ileriye taşınarak dokuz hava yastığıyla donatılabiliyor.

Yeni nesil Skoda Fabia tanıtıldı

Skoda, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yeni nesil Skoda Fabia tanıtıldı - Son Dakika


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