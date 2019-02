Yeni Nesil Suv Araçlara Türk Mühendis İmzası

CARMEDYA.COM - AVL İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısı ile otomotiv sektöründeki projelerini tanıttı. Projelerin en dikkat çeken yanı ise Türki mühendisleri imzasını taşıması.







Otomotiv alanında yürütülen mühendislik çalışmaları ve 2019

yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda AVL'nin

dikkat çeken projelerinden olan ve Türkiye'de otomatik şanzıman kontrol

algoritmaları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV tipi araç hakkındaki ilk

detaylar aktarıldı. Düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Dr. Serkan

İmpram, ilk SUV tipi aracın yanı sıra Kasım ayında Ford Otosan ile imzalanan

Platooning-otonom konvoy teknolojisi Ar-Ge işbirliği çevresinde geliştirilen ve

kamyonların otonom halde yollara çıkmasını sağlayacak çalışmalar hakkında bilgiler

verdi.







Yeni nesil ilk SUV aracın hazırlıkları tamamlandı



AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin 2019 projelerini

anlatan Dr. Serkan İmpram, AVL mühendisleri tarafında Türkiye'de kontrol

yazılımı geliştirilmiş yeni nesil ilk SUV araç hakkında ilk detayları paylaştı.

Aracın yılın ilk aylarında İstanbul'da testlerine başlanacağı ve gerekli

hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Dr. İmpram şöyle konuştu:

"SUV araçlar, ülkemizde ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli

bir pazar payına sahip araç tipleridir. Diğer otomobillerden farklı olarak daha

geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde

artan bir talep söz konusu. Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu bu

özellikler SUV araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların

pazar payındaki hakimiyetini etkilemeye başladı. Biz de, bu doğrultuda, SUV

araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye'de yapıyoruz ve

bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık" dedi.



Kamyonlar da otonom özelliğe kavuşuyor



AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin, 2019 yılında

üzerinde çalışmaya devam edeceği bir diğer önemli projesi ise Ford Otosan ile

ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını

sağlayacak olan platooning teknolojisi. Geçtiğimiz Kasım ayında basın önünde

imzalanan anlaşma ile duyurulan projenin detayları hakkında bilgiler veren Dr.

Serkan İmpram, ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde geliştirilecek olan

"Platooning-otonom konvoy" teknolojisinin birinci etabının yılın ilk

yarısında tamamlanıp ilk otonom kamyonların teste başlamasının öngörüldüğünü

söyledi.



