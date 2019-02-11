Son Dakika Haberleri: Yeni Nesil Suv Araçlara Türk Mühendis İmzası

Yeni Nesil Suv Araçlara Türk Mühendis İmzası

2 gün önce

CARMEDYA.COM – AVL İstanbul’da düzenlediği bir basın toplantısı ile otomotiv sektöründeki projelerini tanıttı. Projelerin en dikkat çeken yanı ise Türki mühendisleri imzasını taşıması. Otomotiv alanında yürütülen mühendislik çalışmaları ve 2019 yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda AVL’nin dikkat çeken projelerinden olan ve Türkiye’de otomatik şanzıman kontrol algoritmaları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV tipi...The post Yeni nesil SUV araçlara Türk mühendis imzası appeared first on Carmedya.

Yeni Nesil Suv Araçlara Türk Mühendis İmzası, System.String[]
CARMEDYA.COM - AVL İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısı ile otomotiv sektöründeki projelerini tanıttı. Projelerin en dikkat çeken yanı ise Türki mühendisleri imzasını taşıması.



Otomotiv alanında yürütülen mühendislik çalışmaları ve 2019
yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda AVL'nin
dikkat çeken projelerinden olan ve Türkiye'de otomatik şanzıman kontrol
algoritmaları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV tipi araç hakkındaki ilk
detaylar aktarıldı. Düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Dr. Serkan
İmpram, ilk SUV tipi aracın yanı sıra Kasım ayında Ford Otosan ile imzalanan
Platooning-otonom konvoy teknolojisi Ar-Ge işbirliği çevresinde geliştirilen ve
kamyonların otonom halde yollara çıkmasını sağlayacak çalışmalar hakkında bilgiler
verdi.



Yeni nesil ilk SUV aracın hazırlıkları tamamlandı

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin 2019 projelerini
anlatan Dr. Serkan İmpram, AVL mühendisleri tarafında Türkiye'de kontrol
yazılımı geliştirilmiş yeni nesil ilk SUV araç hakkında ilk detayları paylaştı.
Aracın yılın ilk aylarında İstanbul'da testlerine başlanacağı ve gerekli
hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Dr. İmpram şöyle konuştu:
"SUV araçlar, ülkemizde ve dünyada oldukça popüler hale gelen ve önemli
bir pazar payına sahip araç tipleridir. Diğer otomobillerden farklı olarak daha
geniş ve yerden yüksekliği daha fazla olan bu araçlara dünyanın her yerinde
artan bir talep söz konusu. Yaşanan talep yoğunluğu ve aracın sahip olduğu bu
özellikler SUV araçlarının popülaritesini artırdı ve sektöründe markaların
pazar payındaki hakimiyetini etkilemeye başladı. Biz de, bu doğrultuda, SUV
araçların mühendislik çalışmalarını uzun süredir Türkiye'de yapıyoruz ve
bunların saha testlerine yönelik ilk adımı attık" dedi.

Kamyonlar da otonom özelliğe kavuşuyor

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin, 2019 yılında
üzerinde çalışmaya devam edeceği bir diğer önemli projesi ise Ford Otosan ile
ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kamyonların otonomlaşmasını
sağlayacak olan platooning teknolojisi. Geçtiğimiz Kasım ayında basın önünde
imzalanan anlaşma ile duyurulan projenin detayları hakkında bilgiler veren Dr.
Serkan İmpram, ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde geliştirilecek olan
"Platooning-otonom konvoy" teknolojisinin birinci etabının yılın ilk
yarısında tamamlanıp ilk otonom kamyonların teste başlamasının öngörüldüğünü
söyledi.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:45 

İstanbul, Türkiye, Otomobil
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