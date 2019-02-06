Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası
1 saat önce
Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul'da test etmeye hazırlanıyor.
Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye
'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul
'da test etmeye hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:05
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