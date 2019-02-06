Son Dakika Haberleri: Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası

Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası

1 saat önce

Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul'da test etmeye hazırlanıyor.

Yeni nesil SUV araçta Türk mühendis imzası, System.String[]
Avusturyalı teknoloji şirketi AVL'nin Türkiye'deki merkezi, kontrol yazılımını geliştirdiği yeni nesil ilk SUV aracını İstanbul'da test etmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:05 

İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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