Son Dakika Haberleri: Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi
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Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi

1 saat önce

Massey Ferguson ve GSCR Global Makine iş birliğinde düzenlenen 'Tarla Günleri', Yenişehir Akbayır mevkiinde gerçekleştirildi.

Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi, System.String[]

Massey Ferguson ve GSCR Global Makine iş birliğinde düzenlenen 'Tarla Günleri', Yenişehir Akbayır mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çiftçiler; MF 2615, MF 2625, MF 2630 ve MF 2635 model traktörleri tarlada test etme fırsatı buldu.

Yenişehir, Akbayır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10 
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