Yeni nesil tarım ekipmanları ‘Tarla Günleri’nde sergilendi
1 saat önce
Massey Ferguson ve GSCR Global Makine iş birliğinde düzenlenen 'Tarla Günleri', Yenişehir Akbayır mevkiinde gerçekleştirildi.
Massey Ferguson ve GSCR Global Makine iş birliğinde düzenlenen 'Tarla Günleri', Yenişehir Akbayır mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çiftçiler; MF 2615, MF 2625, MF 2630 ve MF 2635 model traktörleri tarlada test etme fırsatı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10
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