Son Dakika Haberleri: Yeni Nesil Tehditler Korkutuyor
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Yeni Nesil Tehditler Korkutuyor

1 saat önce

Silikon Vadisi'nin genç girişimcilerinden Türk mühendis Sinan Eren, siber güvenliğin önemine vurgu yaparak, yeni nesil tehditlere karşı uyarıyor.

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Silikon Vadisi'nin genç girişimcilerinden Türk mühendis Sinan Eren, siber güvenliğin önemine vurgu yaparak, yeni nesil tehditlere karşı uyarıyor

Yeni Nesil Tehditler Korkutuyor

Silikon Vadisi, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01 
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