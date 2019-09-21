Yeni Nesil Tehditler Korkutuyor
1 saat önce
Silikon Vadisi'nin genç girişimcilerinden Türk mühendis Sinan Eren, siber güvenliğin önemine vurgu yaparak, yeni nesil tehditlere karşı uyarıyor.
Silikon Vadisi'nin genç girişimcilerinden Türk mühendis Sinan Eren, siber güvenliğin önemine vurgu yaparak, yeni nesil tehditlere karşı uyarıyor
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01
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