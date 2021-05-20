, yeni nesil telekom şirketine dönüşecek - Son Dakika

, yeni nesil telekom şirketine dönüşecek

20.05.2021 10:10
, yeni nesil telekom şirketine dönüşecek, System.String[]

Vodafone Türkiye, Nisan 2020 ila Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı.

Vodafone Türkiye, Nisan 2020 ila Mart 2021 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2021 itibarıyla son bir yılda 1,9 milyar TL yatırım yapan Vodafone'un, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 26 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 15,4 artırarak 14,1 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 16,2 artış ile yaklaşık 4,6 milyar TL'yi aştı.

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2020-2021 mali yıl sonu itibarıyla 23,7 milyona ulaştı. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,1 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir yılda yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,5 milyona çıkarken, şirketin toplam bazının yüzde 65,3'ünü faturalı aboneler oluşturdu.

Türkiye'nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Sabit genişbantta büyüme

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta büyümesi devam etti. Şirket, bir önceki yıla kıyasla 171 bin müşteri kazanarak toplam 1,2 milyon müşteriyi aştı.

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone'un Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona yükseldi. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 670 milyona yaklaştı.

Vodafone'un geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 2,6 milyon tekil kullanıcı ve toplam 5 milyonu aşan sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

Vodafone Türkiye müşterilerinin son bir yıldaki toplam mobil data kullanımı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 51 artarak 2.416 petabyte gerçekleşti.

"2025'e kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz ve Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunuyoruz. 2020-2021 mali yılında toplam 1,9 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 26 milyar TL'ye ulaştı.

2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 2 yol izleyeceğiz. Birincisi kendimizi dönüştürmek, ikincisi toplumu dönüştürmek. Vodafone olarak, yeni nesil telekom şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor; dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazar yeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Bugün, Vodafone Holding AŞ bünyesinde 4 ana dikey altında 10 şirket faaliyet gösteriyor. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek. Diğer yandan, sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde de önemli bir rol oynuyor ve amaç odaklı vizyonumuzla toplumsal fayda üretmeyi hedeflediğimiz çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Türk Lirası, Vodafone, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , yeni nesil telekom şirketine dönüşecek - Son Dakika Ekonomi


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