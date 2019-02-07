YENİ NESİL TERCÜME BÜROLARI

Her bir çeviri işleminin internet üzerinden birkaç adımda yapıldığı online tercüme büroları, 7 gün 24 saat online çeviri hizmeti sunarak, hem hızlı çeviri hizmeti ile hem de kolay çeviri hizmeti ile müşterilerinin aklını çelmiş durumda. Yoğun hayat şartlarında kilometrelerce yol gitmek ya da mesai saati beklemek oldukça zor. Bu sebepten, insanlar için yeni bir soluk olan online tercüme büroları sayesinde hem çevirmen ve tercümanlar rahat hem de müşteriler. Son yılların en büyük yatırımlarından biri olan online çeviri hizmeti, Türkiye'de de olmak üzere tüm dünyada gittikçe popüler hale geliyor. Bu konuda ciddi hedefler koyduklarını belirten Çevirimvar.com çeviri koordinatörü Ebru Erdemli, en önemli faktörün halen kalite olduğunun altını çiziyor.

Çeviri Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeviri hizmeti ya da tercüme hizmeti almak için piyasada istemediğiniz kadar platform mevcut. Tüm bunların içerisinden, en iyisini seçmek oldukça güç. Bu da sizin yanlış seçim yapmanıza dahası, hatalarla dolu çeviri yaptırmanıza sebep olabilir. Çeviri siparişi oluşturmadan önce çeviri bürosu araştırması yapmak önceliğiniz olmalıdır. Çeviri bürosunun önceki işlerine bakmak, müşteri değerlendirmelerini okumak ve mümkünse birkaç örnek metin istemek size gerekli bilgiyi verecektir. İkinci olarak, profesyonel tercüme bürosu bünyesinde doğru tercüman ataması yapılması da önemli kriterler arasındadır. Her tercümanın deneyim ve uzmanlık alanı farklı olabileceğinden alanınıza en uygun tercüman ataması yapılmalıdır. Son olarak her şey online ortamda gerçekleştiğinden dolayı, herhangi bir aksilik karşısında mutlaka karşınızda muhatap bulabileceğiniz bir tercüme bürosu ile çalışmalısınız. Aksi takdirde, yalnızca ödediğiniz ücret karşılığında hatalarla dolu bir çeviri hizmeti almanız ve hesabını soramamanız büyük bir sorun haline gelebilir.

Çeviri Sektörünün En Önemli İlkesi İntihal

Çeviri hizmeti ve tercüme hizmeti verirken, çevirmen ya da tercümanın özgün olması, kendi cümlelerini kullanması ve herhangi bir yerden çalıntı yapmaması belki de en önemli ilkelerden biridir. Günümüzde intihal olarak adlandırdığımız olayların önüne geçebilmek için Turnitin gibi çeşitli programlar kullanılmaktadır. Tercüman ve çevirmenleri de özgünlüğe ve objektifliğe çağıran bu tarz mekanizmalar sayesinde, intihal suçları büyük oranda azalmıştır. İntihalin, Çevirimvar çeviri merkezinin de en hassas noktalarından biri olduğunu belirten Ebru Erdemli, her çeviri ve tercüme siparişinin kalite kontrol denetiminden geçtikten sonra müşterilerine ulaştırdıklarını belirtiyor.