Üye Girişi
"Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir" - Son Dakika

"Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir"

09.06.2021 10:46

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen alerjiler, yaz aylarında güneş, çimen, polen, küf mantarı ve arı sokması gibi sebeplerle daha da arttı.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen alerjiler, yaz aylarında güneş, çimen, polen, küf mantarı ve arı sokması gibi sebeplerle daha da arttı. MediVip Sağlık Hizmetleri CEO'su Fedakar Günsili konuyla ilgili, "Kandaki yaklaşık 300 alerjik madde ve bileşene bakılan moleküler alerji testi, standart testlerden farklı olarak yalancı reaksiyonları ortadan kaldırarak gerçek alerjileri saptıyor" dedi.

Yaz aylarıyla birlikte alerjilerin görülme sıklığı artıyor. Bu dönemde gelişen alerjilerin en yaygın sebepleri arasında güneş, çimen, polen, küf mantarları ve arı sokması yer alıyor. Uzmanlar, alerjiye neden olan maddelerin yanı sıra, bileşenlerinin de saptanması gerektiği konusunda uyarıyor. Yeni nesil moleküler alerji testlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken MediVip Sağlık Hizmetleri CEO'su Dr. Fedakar Günsili, "Kanda yaklaşık 300 alerjik madde ve bileşene bakılan moleküler alerji testi, standart testlerden farklı olarak yalancı reaksiyonları ortadan kaldırarak gerçek alerjileri saptar. Bu sayede kişinin alerji haritasını ortaya çıkararak bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasına olanak tanır" dedi.

DAHA GÜÇLÜ ALERJİ AŞILARI HAZIRLANMASINI SAĞLIYOR

Bileşene dayalı alerji testlerinin sonuçları baz alınarak hazırlanan alerji aşılarının daha etkili sonuç verdiğini belirten Dr. Günsili, "Moleküler alerji testi, kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite veya arı gibi çeşitli alerjenlere karşı vücudumuzun alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösteren yeni nesil bir yöntemdir. Alerjik maddelerin bileşenlerine karşı alerji seviyesini de saptar. Bu sayede daha az maddeyle daha güçlü bir alerji aşısının hazırlanması mümkün olur" diye konuştu.

ALERJİ ŞÜPHESİ OLAN HERKES YAPTIRABİLİR

Testin kullanım alanlarına da değinen Dr. Fedakar Günsili, "Moleküler alerji testi, alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için uygulanabilir. Standart alerji testlerinde alerjisi saptanmayan ve alerjiye neden olan sebebin bulanamadığı çocuk ve yetişkinlerde nadir alerjilerin tespitinde de kullanılır. Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda ise yalancı reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılmasında etkilidir. Ayırca besin alerjisi olan çocuklarda alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak, alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde de nedeni saptamak için moleküler alerji testi yapılabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir
Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir

CEO, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Korona, HIV hastası kadında 32 defa mutasyona uğradı 10:36 Korona, HIV hastası kadında 32 defa mutasyona uğradı Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam 09:58 Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi 09:40 Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a teklif: Ermeni esirlere karşılık oğlumu vereyim 09:26 Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a teklif: Ermeni esirlere karşılık oğlumu vereyim
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti 09:17 Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı 00:28 Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
10:41 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu
10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu
10:37 Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri
10:27 Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum
10:21 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!
10:09 30 Eylül'e kadar devreye girecek! Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için yeni sistem geliyor
10:08 İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!
09:58 Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
09:51 AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir
09:43 Evi kurşunlandı! Belediye başkanının aracına bırakılan not da saldırının sırrını çözmeye yetmedi
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri Fiyatlar güncellendi! İşte il il trafik sigortası ücretleri         
10:37
Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum Yeni doğum yapan Almeda Abazi'ye, eşi Tolgahan Sayışman'dan övgüler: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum         
10:27
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Yürürlüğe girdi! Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı Yürürlüğe girdi! Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:29
"HDP kapatılsın" tartışmasında Fatih Erbakan safını belli etti: Doğru bulmuyoruz         
09:23
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı         
23:11
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim         
22:34
Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu         
22:14
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü         
21:13
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 10:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yeni nesil testlerle 300'e yakın alerjik madde saptanabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement