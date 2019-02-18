Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm Projesi"
51 dakika önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ardahan'da düzenlenen "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ardahan
'da düzenlenen "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Dijital Dönüşüm
Projesi" toplantısına katıldı.
BEÜ'den yapılan açıklamada, 14 üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yardım, toplantıdan sonra çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, "Küreselleşme ve rekabetin artmasıyla dijital dönüşümde günümüz için kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu toplantı ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:38 Kaynak: AA
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