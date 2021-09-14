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Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı - Son Dakika

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı

14.09.2021 15:58
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı, System.String[]

Atatürk Üniversitesinin vizyonunu belirlemek üzere hayata geçirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Birim Yöneticileriyle Kültürel Dönüşüm Çalışmaları başladı.

Atatürk Üniversitesinin vizyonunu belirlemek üzere hayata geçirilen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Birim Yöneticileriyle Kültürel Dönüşüm Çalışmaları başladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın göreve geldiği günlerde ortak akıl arayışları doğrultusunda şekillenen ve yaklaşık 8 ay sonra ilk adımı atılan projede yeni bir döneme girildi. Buna göre fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri, Rektör Çomaklı başkanlığında gerçekleştirilen "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Birim Yöneticileriyle Kültürel Dönüşüm Çalışmaları" kapsamında birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında rapor sunacak.

Rektör Yardımcıları, fakülte ve meslek yüksekokulları yönetimleri ile öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve 16 gün boyunca sürecek program bu sabah başladı. İlk olarak Turizm Fakültesiyle başlayan Kültürel Dönüşüm Çalışmalarının öğleden sonraki oturumu Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile devam etti.

Rektör Çomaklı: "Hızla Yol Alma Vakti Geldi"

Programla ilgili genel bir değerlendirmeyi gündüz gerçekleşen programda yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 250'den fazla dış, binden fazla da iç paydaşın katılımıyla şimdiye kadar 19 adet arama konferansının gerçekleştiğini aktardı. Daha sonra birimlerin ziyaret edilerek elde edilen çıktıların paylaşıldığını aktaran Rektör Çomaklı, bu doğrultuda yapılması gereken çalışmalar ve ulaşılması gereken hedeflerin birim yöneticilerine iletildiğini belirterek şunları söyledi: "Zeminini oldukça sağlam oluşturduğumuz projemizde artık hızla yol alma vakti geldi. Fakülte ve meslek yüksekokullarımızda yapılan çalışmaların geri dönüşlerini almak üzere 16 gün boyunca dekanlarımız ve müdürlerimizle bir araya gelerek belirlediğimiz yol haritamıza yönelik gidişatın ne aşamada olduğunu gözlemleyecek, veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönleri tespit edeceğiz."

"Doğu'nun Batı'ya, Batı'nın da Doğu'ya Açılan Kapısıyız"

Bünyesinde binden fazla alt projenin aynı anda yürütüldüğü devasa bir proje olan Yeni Nesil Üniversite vizyonunun ufuk açıcı bir konumda olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: "Doğu'nun Batı'ya, Batı'nın da Doğu'ya açılan kapısı olan Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında ilk 500'ü hedefleyen ve birçok alanda da bu sıralamaya giren bir performans sergiliyor. Bunu daha da yukarı taşımak için tüm mensuplarımıza önemli görevler düşüyor. Gerçekleşen kültürel dönüşüm çalışmaları neticesinde de birimlerimizin başarı grafiğinin yükseleceğine inanıyorum" dedi.

Program, Birimlerin Yol Haritalarını İçselleştirme Durumunu da Ölçecek

Sürecin yakından takip edildiğini aktaran ve hem üniversitenin genel verilerinin derlendiğini hem fakülte bazlı analizlerin yapıldığını, hem de öğretim üyeleri özelinde verilerin toplandığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile çehresi değişen Atatürk Üniversitesinin misyon alanlarının harmanlanmasından oluşan 7 katmanda yeni konumlanma ve farklılaşma stratejilerinin hayata geçirildiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi tarafından özgün bir şekilde tasarlanan meta sistemin en önemli araçlarından birisini performans yönetim sisteminin oluşturduğunu aktaran Keskin: "Bu toplantıların performans yönetim sisteminin değerlendirmesi ve sonuçlarını içermesiyle birlikte, birimlerimizin kültürel dönüşüm çalışmaları içerisinde yer alan yol haritalarını da içselleştirme durumunu ölçecektir" dedi.

Programlar, fakülte ve meslek yüksekokulu yönetimlerinin birimlerinde yapılan çalışmaları sunması, geliştirilmesi gereken yönleri değerlendirmeye alması ve yapılması planlanan projeler ile sürece dair atılması gereken adımları paylaşması ile devam edecek. - ERZURUM

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı

Atatürk Üniversitesi, geri dönüşüm, Üniversite, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde kültürel dönüşüm çalışmaları başladı - Son Dakika


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