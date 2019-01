Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Hakkında YÖK ile Bilgilendirme Toplantısı...

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve çeşitli toplantılara katılmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Koçak Tufan ile YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'yı ziyaret etti.Rektör Çomaklı ile bir araya gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zehra Koçak Tufan, Atatürk üniversitesi hakkında bilgi aldı. Üniversite ve çalışmaları ile ilgili Tufan'a bilgi aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin "Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını" dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirtti. Yaklaşık 400 bin öğrencisiyle Türkiye 'nin en büyük üniversitelerinden birinin Atatürk Üniversitesi oluğuna dikkat çeken Çomaklı, bu sayının gün geçtikçe arttığını ve gençlerin Atatürk Üniversitesine yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.YÖK'ün en önemli paydaşlarından birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Zehra Koçak Tufan, üniversitenin şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. YÖK olarak tüm üniversitelere gereken önemi verdiklerini aktaran Tufan, YÖK'ün hayata geçirmek istediği projelere en büyük destekçilerin üniversiteler olduğunu ifade etti.Prof. Dr. Tufan'ın İlk Durağı DAYTAM OlduProf. Dr. Zehra Koçak Tufan'ı Rektörlük makamında ağırlayan Çomaklı, daha sonra Atatürk Üniversitesinin önemli birimlerini gezdirerek, çalışmalarını anlattı.Öncelikle Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (DAYTAM) ziyaret eden Prof. Dr. Tufan ve Rektör Çomaklı'ya Merkez Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç refakat etti. Zehra Koçak Tufan'a DAYTAM'ı gezdirerek çalışmalarını anlatan Kılıç, DAYTAM sayesinde bilim insanlarının Atatürk Üniversitesine gelerek bilimsel çalışmalar yaptığını ve üniversite akademisyenlerinin de birçok patent başvurusunda bulunarak, yapay zeka, biyosensör, büyük veri, nano teknoloji alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.DAYTAM'ın hayata geçirdiği çalışmaları beğendiğini ifaden eden Zehra Koçak Tufan, "Böylesine ilerlemiş bir teknolojik alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesini ve DAYTAM'a her türlü destekte bulunan Rektör Çomaklı'yı tebrik ediyorum" dedi.Tufan, Birimleri Ziyaret Ederek Çalışmalar Hakkında Bilgi AldıDaha sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ile Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisini ziyaret eden Tufan, Atatürk Üniversitesinin bu önemli birimlerinin günümüz modern çağa uygun olduklarını belirterek, üniversitenin kendine ait bir mimari stili olduğunu söyledi.Özellikle Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimiyle (BAP) yakından ilgilenen Prof. Dr. Zehra Koçak Tufan, ziyaret esnasından BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin 'den detaylı bilgiler edindi."Proje Çıktıları Bir An Önce Tabana Yayılmalı"Ziyaretlerin ardından, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Prof. Dr. Zehra Koçak Tufan, YÖK Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları, Araştırma Merkez Müdürleri ve birim yöneticilerinin katıldığı genel bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan burada yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinde örnek teşkil edebilecek çok sayıda uygulama görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında son on ayda gerçekleştirilen faaliyetlerin Atatürk Üniversitesine önemli bir ivme katacağını belirtti. Tufan ayrıca, proje çıktılarının bir an önce tabana yayılması ve uygulamaya geçilmesinin önemine işaret etti.YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise, özellikle BAP Koordinasyon Biriminde gerçekleştirilen yapısal döşümün Yeni YÖK Sistemi içerisinde önemli bir adım olduğunu ve iyi uygulama örneği olarak yaygınlaştırabileceğini ifade etti. Komsuoğlu, ayrıca Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinde gelinen noktanın ve elde edilen çıktıların çok değerli olduğunu ve özellikle proje kapsamında oluşturulan yeni birimlerin diğer üniversitelere örnek teşkil edebileceğinin altını çizdi.Rektör Çomaklı: "Yeni YÖK Vizyonu Doğrultusunda İlerliyoruz"Konuklarına Yeni Nesil Üniversite Vizyonu hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Çomaklı, BAP Koordinasyon Biriminde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının aslında YÖK Başkanlığında gerçekleşen sessiz devrimin ve Yeni YÖK'ün vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, YÖK'te gerçekleştirilen yeni yapılanmanın Bilimsel Araştırmaların etkinliğini ve kaynakların verimli kullanımını artırmada önemli ölçüde etkili olduğunu söyledi. Çomaklı, bundan sonraki süreçte de YÖK'te gerçekleştirilen sessiz devrime uyumlu çalışmaların devam edeceğini ve özellikle ikinci üretim paketinin de dikkatli bir şekilde takip edildiğini ifade etti.Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, YÖK Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK'ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölümünde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek "Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" ile ilgili bilgiler verdi. Keskin, yeni nesil üniversite kapsamında oluşturulan yeni birimlerin yapılandırılma çalışmalarına, proje çıktılarına ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalara ayırdı.BAP Koordinatörü Keskin'in ardından, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle hayata geçirilen Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hasan Özdemir , Dijital Dönüşüm Ofisi Müdürü Prof. Dr. Selçuk Karaman , Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Cevdet Bilgin, ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman ile Lisansüstü Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Sözbilir faaliyetler hakkında bilgi verdi. - ERZURUM