Son Dakika Haberleri: "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" çalışmaları
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"Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" çalışmaları

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve sekreteryasını Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin yaptığı "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında 87 iş paketinin üretildiği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve sekreteryasını Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminin yaptığı "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında 87 iş paketinin üretildiği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Çomaklı öncülüğünde "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

BAP Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda Çomaklı yönetiminde gerçekleştirilen toplantılarda genel değerlendirme yapılarak yol haritasının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantılarda eğitim, araştırma ve topluma katkı sistem tasarımları tamamlanarak üniversitedeki dönüşümün sağlanması için 87 iş paketi üretildi. Bu çalışmalarda araştırma, proje ofisi faaliyetleri, eğitim faaliyetleri, toplumsal katkı, uluslarasılaşma, kariyer çalışmaları, öğrenci kulüpleri, Teknokent entegrasyonu, öğretim üyelerinin farklı alanlardaki birimlere katkılarının araştırılması, yeni birimlerin tanıtımı, mezunlarla ilişkiler ile sosyal, kültürel ve yardım faaliyetleri konularında birim yöneticileri rapor hazırlayacak."

Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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