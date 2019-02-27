Yeni Nesil Yaşam Alanlarına Üniversite Eli Değecek

Firma çalışanları ve müşterileri ise anlaşma kapsamında üniversitenin kaynakları ve merkezlerinden yararlanma fırsatı bulacak.

Gayrimenkul sektöründe 50 yıllık deneyimin adresi Aşçıoğlu Grubu; İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında sanata ve bilime verdiği desteği gösterirken, üniversitenin sahip olduğu bilimsel ve akademik kaynaklardan, uygulama ve araştırma merkezlerinden çalışanlarının ve tüm müşterilerinin faydalanmasını sağlıyor.

Aşçıoğlu Grubu'nun profesyonel rezidans ve bina yönetim hizmetleri sunduğu şirketi Se Club bünyesinde yönettiği Selenium markalı ve diğer projelerinde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından heykel ve resim sanat dalları başta olmak üzere sanatı yaşatacak mekanlar oluşturulacak. İlgili projelerde düzenlenecek bu mekanlarda, sanat eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra, İKÜ akademik personel ve eğitim araçları desteği sunacak ve her yaş grubuna hitap eden sanat eğitimleri ve sanat atölyeleri düzenleyecek.

Kendi faaliyet alanlarında öncü olan her iki marka, imzalanan işbirliği protokolü ile birlikte hem öğrencilerine hem de gayrimenkul sahiplerine/sakinlerine her iki kurumda faydalanabilecekleri çeşitli fırsatlar da sunuyor.

Aşçıoğlu Grubu ile İstanbul Kültür Üniversitesi arasındaki anlaşmanın değerini ve gelecekte oynayacağı rolü değerlendiren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu şunları dile getirdi:

"İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde; Aşçıoğlu Grubu olarak sanata ve bilime verdiğimiz önemi gösterme şansını elde ederken, kat maliklerine ve sakinlerine sanat ile iç içe bir yaşam tarzını da sunacağız. Aşçıoğlu güvencesi ile hayata geçirdiğimiz Selenium kalitesindeki yaşam tarzını, eğitim sektörünün öncü kuruluşu olan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin sanatsal dokunuşları ile birleştireceğiz."

Ataköy bölgesinde iki farklı projeyi hayata geçirdiklerini ve yaşamın başladığını dile getiren Cenk Aşçıoğlu sözlerine "Selenium markalı bir diğer projemizi ise bu yıl teslim edeceğiz. Bölgedeki üç projemiz de İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yanı başında. Bugün imzaladığımız bu işbirliği protokolü sayesinde, İstanbul Kültür Üniversitesi ile sadece konum olarak değil, artık sanat ve yaşama dair bakış açımızla da yan yanayız.'' şeklinde devam etti.

Üniversite - sektör işbirliklerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Biz, 'Kültür Anayasası'nda da belirtildiği üzere 'estetik duyarlılık sahibi' bir üniversiteyiz. Sanatsal faaliyetleri hem yakından takip ediyor hem de bir yaşam biçimi olarak görüp, destekliyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyor, işbirlikleri yapıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle de bir yandan sanatsal yönümüzü ön plana çıkaracağız, yeni nesil yaşam alanlarına sanatsal dokunuşlar yapacak ve onları estetik olarak zenginleştireceğiz. Diğer yandan da üniversitemizin kaynaklarından ve merkezlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayacağız. Bunlar bizim için çok değerli." diye konuştu.