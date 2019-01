Yeni Nissan Leaf E-Plus, "Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon"

NISSAN'dan Yeni LEAF E-PlusNISSAN, dünyanın en çok satan elektrikli otomobili LEAF'in yeni versiyonu olan Yeni NISSAN LEAF E-Plus'ı Consumer Electronics Show (CES)'da "Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon" mesajlarıyla lanse etti.NISSAN gelecekteki araç vizyonu "Görünmeyeni Gör" mottosuyla geliştirdiği yeni otonom sistemiyle CES teknoloji fuarındaydı. Japon otomotiv devi NISSAN, en son teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı, dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'te %100 elektrikli modeli LEAF'in yeni versiyonu sahneledi. 458 km'lik sürüş menziline sahip LEAF E-plus, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine Ara yüzü sayesinde; sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Nissan LEAF e+, further broadening the appeal of the world's best-selling electric car*1 by offering a new powertrain with additional power and range. *1 Based on cumulative sales data from December 2010 to December 2018.Piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana dünya çapında 380 bin adetlik satış performansıyla dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanını alan NISSAN; yeni Nissan LEAF E-Plus ile müşterilerine güç ve menzil açısından daha fazla seçenek sunuyor. Müşterilere kendi ihtiyaçlarına uygun güç aktarma mekanizması seçenekleri sunan ödüllü Nissan LEAF; E-Plus ile artık her zamankinden daha kullanışlı ve cazip.Yeni NISSAN LEAF E-Plus'tan 458 km'lik sürüş menziliNISSAN LEAF E-Plus, NISSAN Intelligent Mobility'i "Akıllı Güç, Akıllı Sürüş ve Akıllı Entegrasyon" alanında kaydedilen ilerlemeyle temsil ediyor. Nissan LEAF, 322 km'ye varan sürüş menzili, neredeyse sessiz çalışan motoru, yumuşak ve hassas gaz pedalı ile birçok müşterinin ihtiyacını karşılarken, Yeni NISSAN LEAF E-Plus %40'ın üzerinde bir artış ile 458 km'lik bir sürüş menzili sunuyor.Nissan LEAF e+, further broadening the appeal of the world's best-selling electric car*1 by offering a new powertrain with additional power and range. *1 Based on cumulative sales data from December 2010 to December 2018.Yeni Nissan LEAF E-Plus, yüksek kapasiteli akü ve güçlü motor bir arada 160 KW güç, 340 Nm tork üreterek, aracın yüksek hızda sürüş esnasında daha çabuk ivme almasını sağlıyor. Böylece 80 km/s'den 120 km/s'ye çıkış yaklaşık %13 daha hızlı oluyor. Bu özelliği LEAF E-plus'ın daha yavaş seyreden araçları güvenli bir şekilde sollamasına; virajları daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde dönmesine, hızlı akan trafiğin içine kolayca girmesine olanak sağlıyor.Yenilenmiş arayüz, 8 inç'lik ekran ve kolay güncelleme imkanıyla yeni NISSAN LEAFYeni Nissan LEAF, kullanışlı grafik tabanlı İnsan-Makine Arayüzü sayesinde, sürücüler, araçlar ve topluluklar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Araç sahibine Nissan Connect akıllı telefon aplikasyonunu kullanarak aracın şarj durumunu takip etme, şarj işlemini uygun enerji tarifelerinden yararlanabilecek şekilde planlama, en yakın şarj istasyonunu bulma ve araca binmeden önce ısıtma veya soğutma gibi işlemleri yapabilme imkanı veriyor.Ayrıca 8 inç'lik ekranı ve güncellenmiş navigasyon sistemiyle müşterilerine ekranda dokunma, ilerleme ve kaydırma da dahil olmak üzere, akıllı telefondakine benzer işlemler yapabilme imkanı sunuyor. Aplikasyon, harita ve yazılım güncellemeleri de manüel olarak USB kullanmak veya bir Nissan bayisine gitmek yerine, sadece bir butona dokunarak kablosuz ağ üzerinden kolayca yapılabiliyor.Nissan LEAF e+, further broadening the appeal of the world's best-selling electric car*1 by offering a new powertrain with additional power and range. *1 Based on cumulative sales data from December 2010 to December 2018.Aracın navigasyon sistemini uyumlu bir akıllı telefon ile senkronize eden; sorunsuz sürüş ve yürüyüş güzergahlarını tespit eden Kapıdan-Kapıya Navigasyon da yeni versiyonda yer alıyor.NISSAN yeni otonom sistemiyle CES'te "Görünmeyeni Gör" dediNissan, gerçek ve sanal dünyaları bir araya getirerek; nihai bağlantılı araç deneyimi yaratarak, sürücülerin görünmezliği görmelerine yardımcı olan gelecekteki araç vizyonunu CES'te açıkladı.Nissan LEAF e+, further broadening the appeal of the world's best-selling electric car*1 by offering a new powertrain with additional power and range. *1 Based on cumulative sales data from December 2010 to December 2018.Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla geliştirilen; Nissan'ın I2V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi 'görünmeyeni gör'; bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerden gelen bilgileri birleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresini izlemesini sağlamakla kalmayıp; bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunu da gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor. Sanal dünyaya dokunarak, servis ve iletişim için sonsuz olanaklar sunuyor. I2V, sürüşü daha rahat, konforlu ve heyecanlı hale getirirken sürücülere insani bir şekilde kılavuzluk yapıyor.