Yeni NOAA uydusundan Dünya'ya ilk bakış! - Son Dakika
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Yeni NOAA uydusundan Dünya'ya ilk bakış!

12.05.2022 14:26
Yeni NOAA uydusundan Dünya'ya ilk bakış!

GOES-18, sahip olduğu gelişmiş cihazları ile Dünya'nın atmosferi, karaları ve okyanusları hakkında veri toplayabiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 1 Mart tarihinde yeni GOES-18 uydusunu fırlattı. NOAA'nın yeni nesil GOES-R serisindeki üçüncü uydu olan GOES-18, 2016 ve 2018 yıllarında uzaya yollanan GOES-16 ve GOES-17 ile birlikte çalışacak.

NOAA'nın yeni uydusu, ABD Batı Kıyısı, Alaska, Hawaii, Meksika, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu'nu içeren devasa bir alanı gözlemliyor. Test prosedürleri kapsamında sistemlerini kalibre etmeye devam eden GOES-18, hali hazırda birçok hava olayını gözlemlemiş durumda.

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GOES-18 hava durumu uydusu Dünya'yı gözler önüne seriyor!

NOAA yakın zamanda uzaya çıkan GOES-18 hava durumu uydusundan ilk görüntüleri paylaştı. Çarpıcı görüntüler, uydunun Dünya'nın yaklaşık 35 bin kilometre üzerinde yörüngede döndüğü Gelişmiş Temel Görüntüleyici (ABI) cihazı tarafından çekildi.

ABI, Dünya'yı on altı farklı kanal aracılığıyla gözlemliyor. Her biri elektromanyetik spektrum boyunca farklı dalga boylarındaki enerjiyi algılayarak Dünya'nın atmosferi, karaları ve okyanusları hakkında veri toplayabiliyor. Meteoroloji uzmanları gelen verileri analiz ederek çeşitli ilgi çekici olayları bu sayede inceleyebiliyor.

NOAA internet sitesinde ABI hakkında şu ifadelere yer veriyor:

ABI, kısa vadeli tahminler ve şiddetli hava uyarıları için yüksek çözünürlüklü görüntüler ve atmosferik ölçümler sağlıyor. ABI verileri ayrıca orman yangınları, toz fırtınaları, volkanik patlamalar, türbülans ve sis gibi çevresel tehlikeleri tespit etmek ve izlemek için de kullanılıyor.

GOES-18, doğrudan ekvatorun üzerindeki bir konumda Dünya'nın yörüngesinde dönüyor. NOAA, böylelikle yeni hava uydusunun, gelişen hava olaylarını ve tehlikeleri izlemek için Dünya'nın aynı alanını sürekli olarak gözlemlemesini sağladığını belirtiyor.

Peki siz hava olaylarının uzaydan izlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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