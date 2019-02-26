Yeni Nokia Modelleri Kaç TL Olacak?
1 saat önce
HMDGlobal Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener ile Mobil Dünya Kongresinde Nokia Türkiye hakkında soruları cevapladık.
HMDGlobal Türkiye
Genel Müdürü Sertaç Şener ile Mobil Dünya Kongresinde Nokia
Türkiye hakkında soruları cevapladık.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:42 Kaynak: Youtube
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