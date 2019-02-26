Son Dakika Haberleri: Yeni Nokia Modelleri Kaç TL Olacak?

Yeni Nokia Modelleri Kaç TL Olacak?

1 saat önce

HMDGlobal Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener ile Mobil Dünya Kongresinde Nokia Türkiye hakkında soruları cevapladık.

HMDGlobal Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener ile Mobil Dünya Kongresinde Nokia Türkiye hakkında soruları cevapladık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:42 Kaynak: Youtube

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