Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri

1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber yeni normal (kontrollü sosyal hayat) dönemde evde geçirilen süreçte alınan kiloları sağlıklı bir şekilde vermek de öncelikler arasında yer alıyor.

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1 Haziran'dan itibaren normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle beraber yeni normal (kontrollü sosyal hayat) dönemde evde geçirilen süreçte alınan kiloları sağlıklı bir şekilde vermek de öncelikler arasında yer alıyor. Normalleşme döneminde vitamin ve mineral bakımından zengin bir diyet uygulamanın önemli olduğuna vurgu yapan Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, "Ayrıca kronik hastalıkları bedeninizden uzak tutan sebze ve meyveleri öğünlerinizde mutlaka bulundurun. Protein, çinko, A, C, E vitamin ve mineralleri yönünden zengin yiyecekler tercih edin. Fazla kilo bağışıklığınızı düşürecektir. Bu nedenle öncelikle aldığınız kilolara veda ederek ideal kilonuza ulaşın" önerisinde bulundu.


Bağışıklığa yaz aylarında da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Duygu Yıldırım, "Karantina sürecinde hepimiz bağışıklığımızı korumanın sırlarını tartıştık. Bu zorlu dönemde öğrendik ki, bağışıklık dediğimiz olay 'Şu besini yedim, bağışıklığım güçlendi' şeklinde basite indirgenecek bir durum değil. Bu bir süreç gerektirir. Gerçekten güçlü bir bağışıklık istiyorsak, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam şekli haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.


ÇİĞ SEBZELERE TUZ ATMAYIN!


Evde geçirilen süreçte yapılan zincirleme hatalarının fazla kilolara davetiye çıkardığını işaret eden Diyetisyen Yıldırım, yoğun stres nedeniyle birçok kişinin gecesinin gündüzüne karıştığını, uyku düzenlerinin bozulduğunu, hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi sonucunda ödem, bağırsak tembelliği, kabızlık problemlerinin daha sık görülmeye başlandığını belirtti.


Artık toparlanma ve mutfaktan biraz olsun uzaklaşma zamanının geldiğini ifade eden Diyetisyen Duygu Yıldırım, lif alımının bağırsak sağlığı için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak "Öğünlerinizde tam tahıllı ekmek ve makarna gibi lifli besinlere doğru miktarlarda yer vermelisiniz. Sebze ve meyve tüketiminizi artırmalısınız, yeterli gelmediğini düşündüğünüzde size uygun probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz. Günlük su tüketiminiz kg başına 35 ml olmalıdır. En önemlisi, tuz tüketiminizi sınırlandırmalısınız. Çiğ sebzelerde tuz tercih etmek yerine sumak, nane, kekik gibi diğer baharatlara yer verebilirsiniz" diye konuştu.


PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN, ARA ÖĞÜN YAPIN


Yaz aylarında günlerin uzaması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte dehidrasyon, bakteriyel enfeksiyonlar, mide bulantısı, sıcak çarpması gibi sorunların daha sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Diyetisyen Yıldırım, mevsimine uygun besinlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:


"Günümüzde çoğu sebze ve meyveler yıl boyunca mevcuttur. Ancak besinlerin mevsiminde tüketilmesinin birçok yararı vardır. Sundukları yarardan faydalanmak için mango, karpuz, erik, çilek, kereviz, domates gibi mevsiminde hasat edilmiş sebze ve meyveleri tercih etmelisiniz. Dehidrasyonu önlemek için yeterli sıvı alımına özen göstermelisiniz. Porsiyonları küçültmek de bir diğer önemli kuralımız olmalı. Yaz mevsiminde midenizde yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer. Bu nedenle özellikle akşam yemeklerinde ağır etli yemekler yerine daha hafif sebze yemeklerini tercih edin. Soğuk, ferahlatıcı yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Hindistan cevizi suyu, karpuz, nane, salatalık gibi seçenekler sıcaklarla daha kolay baş etmenizi sağlayacaktır. Ara öğünleri ihmal etmeyin, bu sayede şeker ve tansiyon dengenizi sağlayabilirsiniz. Çiğ kuruyemişler, soğuk ev yapımı ayran, kefir gibi sağlıklı atıştırmalıkları tüketin. Haftada 1-2 gün sütlü dondurma yiyebilirsiniz."


ŞEKERLİ İÇECEK YERİNE MADEN SUYU


Havaların ısındığı günlerde aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmanın da önemli olduğunu belirten Dyt. Duygu Yıldırım, "Kırmızı et tüketimini sınırlandırarak sebze tüketmeye özen gösterin. Serinlemek için içilen şekerli ve kalorili içecekler göbek bölgesi yağlanması, insülin direnci gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. Kalorili içecekler yerine günde 1-2 kez sodyum miktarı 150'den az olan maden suyu tercih edebilirsiniz. İçerisine çilek, limon gibi meyveleri koyarak tatlandırabilirsiniz" dedi.


"YAZIN EN SIK YAPILAN 5 BESLENME HATASI"


Sağlıklı ve doğru beslenmenin sağlıklı zihin ve beden için önemli olduğu kadar uzun yaz günlerinde enerji seviyesini korumak için de önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Duygu Yıldırım, yazın en sık yapılan beslenme hatalarını da 5 maddede sıraladı:


Güneşlendikten sonra aşırı soğuk su içmek: Yazın en sık gördüğümüz beslenme hatalarından biri güneşlendikten sonra buz gibi su içmektir. Bu durum boğaz ağrısı veya sindirim sorunlarına yol açabilmektedir.


Kahvaltıyı atlamak: Gece yapılan atıştırmalar veya geç yenilen yemekler sonucu sabah uyandığınızda açlık hissetmeyebiliyor ve kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Fakat bu metabolizmanızı oldukça yavaşlatacaktır, kendinizi uzun süre aç bıraktığınız için vücudunuz kendini tasarrufa alarak minimum enerji harcayacaktır. Bu nedenle yoğurt+meyve+yulaf şeklinde veya sütlü kahve + meyve şeklinde de olsa aperatif bir kahvaltı yapmaya özen gösteriniz.


İçilen çay- kahve miktarına dikkat etmemek: Çay ve kahvenin içeriğindeki kafeinin idrar söktürücü özelliği vardır. Kafeinin fazla alımı vücudunuzu susuz bırakabilir.


Serinlemek amacıyla şekerli içecekler veya hazır meyve suyu tüketmek: Bu içecekler geçici olarak enerjinizi artırabilir fakat birkaç gün sonra halsizlik hissettirebilir. Bunun yerine meyvelerin kendisini tüketmeyi deneyin.


Fit vücuda kavuşmak için şok diyetler denemek: Birçok insan yaz ayları geldiğinde istediği kiloya ulaşmak için kaynağına bakmadan hızlı sonuç vaat eden diyetlere yöneliyor. Halbuki bu tür diyetler şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak floranızı bozarak ishale yol açabilir. Bunun yerine enerjik ve iyi hissetmek için doğru ve sağlıklı beslenmeyi deneyin."

Diyetisyen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:40 

Son Dakika Magazin Yeni normal döneminde sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika Magazin
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